Piekielny żar zbliża się do Polski! IMGW wydało pilne ostrzeżenia

IMGW wydało pilne ostrzeżenia pogodowe dla południowej Polski, wskazując na nadchodzące gwałtowne zmiany w pogodzie.

Tatry znajdą się pod wpływem intensywnych burz z gradem i porywistym wiatrem, podczas gdy reszta południa kraju zmaga się z ekstremalnymi upałami II i III stopnia.

Dowiedz się, które regiony są najbardziej zagrożone i jak długo potrwają te niebezpieczne warunki pogodowe.

O szczegółach piszemy poniżej.

Burze nad Tatrami. IMGW wydało ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami w południowej części kraju. Tatry objęte są ostrzeżeniem przed burzami.

IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed burzami dla powiatu tatrzańskiego. Synoptycy prognozują miejscami intensywne opady deszczu od 20 do 25 mm, porywy wiatru dochodzące do 70 km/h oraz lokalne opady gradu. Alert obowiązuje w niedzielę, 3 sierpnia, od godz. 14.00 do godz. 21.00.

Upały nie odpuszczają w Polsce. W części kraju obowiązują alerty II i III stopnia

W wielu regionach południowej Polski nadal obowiązują ostrzeżenia IMGW II i III stopnia przed upałami. Najwyższy, III stopień zagrożenia obejmuje południową część województwa lubelskiego, północne obszary województw podkarpackiego i małopolskiego oraz wschodnią część województwa śląskiego. Alerty mają obowiązywać do środy, 5 sierpnia.

Ostrzeżenie I stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. II stopień wskazuje na większe prawdopodobieństwo i intensywność takich zjawisk, natomiast III stopień oznacza wystąpienie wyjątkowo groźnych warunków pogodowych, mogących prowadzić do bardzo dużych szkód, a nawet zagrożenia życia.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie