Tragedia na popularnej trasie w Tatrach! Nie żyje 37-letni polski wspinacz

Tragiczny wypadek w Tatrach. Nie żyje 37-letni polski wspinacz

Do dramatu doszło na popularnej taterniczej trasie „Droga przez książkę” w rejonie Skrajnej Rzeżuchowej Turni. Słowacka Górska Służba Ratownicza otrzymała zgłoszenie o upadku polskiego wspinacza. Informację przekazała kobieta, która nie miała z nim żadnego kontaktu po wypadku.

Ratownicy natychmiast rozpoczęli akcję. Na miejsce skierowano śmigłowiec z Popradu z ratownikiem górskim i lekarzem na pokładzie. W międzyczasie kobiecie udało się dotrzeć do poszkodowanego i, zgodnie z telefonicznymi wskazówkami ratowników, rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową. Ze schroniska nad Zielonym Stawem wyruszył także pracownik wyposażony w defibrylator AED.

Mimo reanimacji życia wspinacza nie udało się uratować

Po dotarciu na miejsce ratownicy przejęli działania ratunkowe, jednak obrażenia 37-latka okazały się zbyt rozległe.

- Niestety, pomimo wysiłków wszystkich zaangażowanych osób, lekarz mógł jedynie stwierdzić zgon 37-letniego polskiego alpinisty - poinformowali ratownicy.

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