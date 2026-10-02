Pamiętacie ten szpital? Od premiery "Daleko od noszy" minęły już ponad dwie dekady

Choć trudno w to uwierzyć, od premiery pierwszego odcinka sitcomu "Daleko od noszy" minęły już ponad 22 lata. Polsat wyemitował go po raz pierwszy 25 grudnia 2003 roku, a serial błyskawicznie podbił serca widzów, stając się jednym z najchętniej oglądanych polskich seriali komediowych. Produkcja była bezpośrednią kontynuacją popularnego "Szpitala na perypetiach" i w dużej mierze realizowana była przez ten sam zespół.

Fabuła skupiała się na absurdalnych i przerysowanych perypetiach personelu medycznego i pacjentów oddziału chirurgicznego Szpitala Miejskiego nr 1 im. A. Kopernika. Serial w krzywym zwierciadle pokazywał realia polskiej służby zdrowia, relacje między pracownikami i ich stosunek do pacjentów. Mimo komediowego charakteru, wiele wątków, jak choćby postać wszechwładnego ordynatora, celnie oddawało społeczne postrzeganie niektórych patologii w systemie opieki zdrowotnej. Popularność produkcji potwierdzały liczne nagrody, w tym zdobywane przez kilka lat z rzędu tytuły Najdowcipniejszego serialu telewizyjnego na Festiwalu Dobrego Humoru.

Pamiętacie siostrę Genowefę Basen z Daleko od noszy? Tak teraz wygląda!

To oni rozbawiali nas do łez. Kultowe postacie z "Daleko od noszy"

Siłą serialu były bez wątpienia wyraziste postacie i znakomita obsada, która na stałe zapisała się w historii polskiej telewizji. Widzowie przez lata śledzili losy lekarzy, pielęgniarek i pacjentów, których kreacje aktorskie do dziś budzą uśmiech na twarzy. W głównych rolach wystąpili niezapomniani aktorzy, a ich postacie stały się wręcz ikoniczne.

Krzysztof Kowalewski jako ordynator Zygmunt Łubicz, postrach całego oddziału.

jako ordynator Zygmunt Łubicz, postrach całego oddziału. Paweł Wawrzecki w roli doktora Romana Kidlera, wiecznie zapatrzonego w siebie chirurga o wielkim ego.

Hanna Śleszyńska jako siostra Genowefa Basen, energiczna i dominująca pielęgniarka.

Piotr Gąsowski jako salowy Czesław Basen, mąż siostry Genowefy.

Anna Przybylska wcielająca się w postać uroczej i inteligentnej doktor Kariny.

wcielająca się w postać uroczej i inteligentnej doktor Kariny. Krzysztof Tyniec grający doktora Rudolfa Wstrząsa, hipochondrycznego anestezjologa.

Agnieszka Suchora jako siostra Barbara Es, która dołączyła do obsady w późniejszych sezonach.

Magdalena Mazur jako ponętna siostra Magda.

Warto również wspomnieć o postaci wiecznego pacjenta, Bogumiła Nowaka, w którego wcielał się Bogusław Kaczmarczyk, oraz o dziesiątkach gwiazd, które pojawiły się w serialu w rolach epizodycznych, jak Daniel Olbrychski, Katarzyna Cichopek czy Mariusz Pudzianowski.

Aktorzy "Daleko od noszy" kiedyś i dziś. Zobacz, jak się zmienili

Od zakończenia emisji serialu w 2009 roku minęło już wiele lat. Dla aktorów, którzy przez długi czas byli kojarzeni z rolami w sitcomie, był to okres zawodowych i prywatnych zmian. Choć regularnie pojawiają się na ekranach w nowych produkcjach filmowych i telewizyjnych, dla wielu widzów na zawsze pozostaną personelem najbardziej zwariowanego szpitala w Polsce. Upływ czasu jest nieunikniony, co doskonale widać na fotografiach.

Dwie dekady to szmat czasu, który odcisnął swoje piętno na wyglądzie gwiazd "Daleko od noszy". Niektóre z nich przeszły spektakularne metamorfozy, inni wydają się niemal tacy sami jak w czasach największej popularności serialu. Jak dziś wyglądają Wasi ulubieni bohaterowie? Zapraszamy do naszej galerii, w której zobaczycie, jak zmienili się aktorzy z obsady kultowej produkcji. Niektóre przemiany mogą Was naprawdę zaskoczyć.