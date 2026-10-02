Gwiazdy "Daleko od noszy" po latach. Niektórzy zmienili się nie do poznania

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Maja Budka
2026-10-02 5:30

To był jeden z najchętniej oglądanych polskich sitcomów, który przez lata bawił miliony widzów. Od premiery "Daleko od noszy" minęły już ponad dwie dekady, a jego gwiazdy przeszły niezwykłe metamorfozy. Zobacz, jak czas odmienił aktorów kultowej produkcji - niektóre zmiany mogą cię zaskoczyć.

Pamiętacie ten szpital? Od premiery "Daleko od noszy" minęły już ponad dwie dekady

Choć trudno w to uwierzyć, od premiery pierwszego odcinka sitcomu "Daleko od noszy" minęły już ponad 22 lata. Polsat wyemitował go po raz pierwszy 25 grudnia 2003 roku, a serial błyskawicznie podbił serca widzów, stając się jednym z najchętniej oglądanych polskich seriali komediowych. Produkcja była bezpośrednią kontynuacją popularnego "Szpitala na perypetiach" i w dużej mierze realizowana była przez ten sam zespół.

Fabuła skupiała się na absurdalnych i przerysowanych perypetiach personelu medycznego i pacjentów oddziału chirurgicznego Szpitala Miejskiego nr 1 im. A. Kopernika. Serial w krzywym zwierciadle pokazywał realia polskiej służby zdrowia, relacje między pracownikami i ich stosunek do pacjentów. Mimo komediowego charakteru, wiele wątków, jak choćby postać wszechwładnego ordynatora, celnie oddawało społeczne postrzeganie niektórych patologii w systemie opieki zdrowotnej. Popularność produkcji potwierdzały liczne nagrody, w tym zdobywane przez kilka lat z rzędu tytuły Najdowcipniejszego serialu telewizyjnego na Festiwalu Dobrego Humoru.

Pamiętacie siostrę Genowefę Basen z Daleko od noszy? Tak teraz wygląda!

Polecany artykuł:

To oni rozbawiali nas do łez. Kultowe postacie z "Daleko od noszy"

Siłą serialu były bez wątpienia wyraziste postacie i znakomita obsada, która na stałe zapisała się w historii polskiej telewizji. Widzowie przez lata śledzili losy lekarzy, pielęgniarek i pacjentów, których kreacje aktorskie do dziś budzą uśmiech na twarzy. W głównych rolach wystąpili niezapomniani aktorzy, a ich postacie stały się wręcz ikoniczne.

  • Krzysztof Kowalewski jako ordynator Zygmunt Łubicz, postrach całego oddziału.
  • Paweł Wawrzecki w roli doktora Romana Kidlera, wiecznie zapatrzonego w siebie chirurga o wielkim ego.
  • Hanna Śleszyńska jako siostra Genowefa Basen, energiczna i dominująca pielęgniarka.
  • Piotr Gąsowski jako salowy Czesław Basen, mąż siostry Genowefy.
  • Anna Przybylska wcielająca się w postać uroczej i inteligentnej doktor Kariny.
  • Krzysztof Tyniec grający doktora Rudolfa Wstrząsa, hipochondrycznego anestezjologa.
  • Agnieszka Suchora jako siostra Barbara Es, która dołączyła do obsady w późniejszych sezonach.
  • Magdalena Mazur jako ponętna siostra Magda.

Warto również wspomnieć o postaci wiecznego pacjenta, Bogumiła Nowaka, w którego wcielał się Bogusław Kaczmarczyk, oraz o dziesiątkach gwiazd, które pojawiły się w serialu w rolach epizodycznych, jak Daniel Olbrychski, Katarzyna Cichopek czy Mariusz Pudzianowski.

Polecany artykuł:

Aktorzy "Daleko od noszy" kiedyś i dziś. Zobacz, jak się zmienili

Od zakończenia emisji serialu w 2009 roku minęło już wiele lat. Dla aktorów, którzy przez długi czas byli kojarzeni z rolami w sitcomie, był to okres zawodowych i prywatnych zmian. Choć regularnie pojawiają się na ekranach w nowych produkcjach filmowych i telewizyjnych, dla wielu widzów na zawsze pozostaną personelem najbardziej zwariowanego szpitala w Polsce. Upływ czasu jest nieunikniony, co doskonale widać na fotografiach.

Dwie dekady to szmat czasu, który odcisnął swoje piętno na wyglądzie gwiazd "Daleko od noszy". Niektóre z nich przeszły spektakularne metamorfozy, inni wydają się niemal tacy sami jak w czasach największej popularności serialu. Jak dziś wyglądają Wasi ulubieni bohaterowie? Zapraszamy do naszej galerii, w której zobaczycie, jak zmienili się aktorzy z obsady kultowej produkcji. Niektóre przemiany mogą Was naprawdę zaskoczyć.

Uśmiechnięci aktorzy serialu Daleko od noszy na wspólnym zdjęciu. O ich metamorfozach przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 18
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

DALEKO OD NOSZY