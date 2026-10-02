Cezary Żak ujawnia wysokość swojej emerytury. To głodowa stawka!

Cezary Żak zapowiedział koniec kariery

Cezary Żak jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich aktorów. Polacy pokochali go w roli Karola Krawczyka, motorniczego tramwaju linii 18, a także Pawła Kozioła (Wójta, a później senatora i prezydenta) i jego brata bliźniaka Piotra Kozioła (Księdza proboszcza, a później biskupa) w serialu "Ranczo". Wszystko jednak wskazuje na to, że aktor czuje się już zmęczony i marzy o emeryturze.

Myślę, że się uspokoiłem zawodowo, w tym roku kończę 65 lat, chcę iść na emeryturę i będę mieć święty spokój

- powiedział Żak w marcu tego roku w rozmowie z Wirtualną Polską. Wyznał również, że planuje być aktywny do 70. roku życia.

W filmie to i małpa zagra. W teatrze, w życiu, jeszcze pięć lat - do siedemdziesiątki, potem się wycofuję. Zobaczymy oczywiście, czy mnie będzie stać [...] Mam inne priorytety w życiu, już nie zawód jest dla mnie najważniejszy. I nie rodzina w sensie żona i dzieci, tylko wnuczka i nasze relacje. Tamto już sobie ustawiłem w życiu i się udało

- dodał.

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Ma głodową emeryturę

Teraz gwiazdor był gościem Karola Paciorka. W rozmowie z dziennikarzem wrócił do momentu, w którym zażartował sobie z prezydenta Polski. "Zauważyłem przygotowując się z takich świeższych zupełnie rzeczy, że ostatnio na ramówce TVP postanowił pan sobie zrobić mikrożarcik z naszego prezydenta Karola Nawrockiego z wetowania. No i na tej podstawie jestem ciekaw, czy się pan nie obawia, że takie drobne żarciki to za rok mogą sprawić, że drzwi się zamkną" - powiedział dziennikarz.

No to się zamkną, to będę wtedy emerytem. Już będę miał swoje 1200 zł

- odpowiedział, zdradzając przy tym po raz pierwszy wysokość swojej emerytury.

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