Cezary Żak ujawnia wysokość swojej emerytury. To głodowa stawka!

Monika Tumińska
Monika Tumińska
2026-10-02 5:13

Cezary Żak skończył w sierpniu 65 lat i jest już pełnoprawnym emerytem. Gwiazdor "Miodowych lat" i "Rancza" wyznał, że coraz częściej myśli o zakończeniu kariery aktorskiej. Jest tylko jeden problem. Nie wie, czy będzie go na to stać. Jak właśnie zdradził, jego świadczenie jest przeraźliwie niskie. Podał dokładną kwotę.

Cezary Żak zapowiedział koniec kariery

Cezary Żak jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich aktorów. Polacy pokochali go w roli Karola Krawczyka, motorniczego tramwaju linii 18, a także Pawła Kozioła (Wójta, a później senatora i prezydenta) i jego brata bliźniaka Piotra Kozioła (Księdza proboszcza, a później biskupa) w serialu "Ranczo". Wszystko jednak wskazuje na to, że aktor czuje się już zmęczony i marzy o emeryturze. 

Myślę, że się uspokoiłem zawodowo, w tym roku kończę 65 lat, chcę iść na emeryturę i będę mieć święty spokój

- powiedział Żak w marcu tego roku w rozmowie z Wirtualną Polską. Wyznał również, że planuje być aktywny do 70. roku życia.

W filmie to i małpa zagra. W teatrze, w życiu, jeszcze pięć lat - do siedemdziesiątki, potem się wycofuję. Zobaczymy oczywiście, czy mnie będzie stać [...] Mam inne priorytety w życiu, już nie zawód jest dla mnie najważniejszy. I nie rodzina w sensie żona i dzieci, tylko wnuczka i nasze relacje. Tamto już sobie ustawiłem w życiu i się udało

- dodał.

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Ma głodową emeryturę

Teraz gwiazdor był gościem Karola Paciorka. W rozmowie z dziennikarzem wrócił do momentu, w którym zażartował sobie z prezydenta Polski. "Zauważyłem przygotowując się z takich świeższych zupełnie rzeczy, że ostatnio na ramówce TVP postanowił pan sobie zrobić mikrożarcik z naszego prezydenta Karola Nawrockiego z wetowania. No i na tej podstawie jestem ciekaw, czy się pan nie obawia, że takie drobne żarciki to za rok mogą sprawić, że drzwi się zamkną" - powiedział dziennikarz.

No to się zamkną, to będę wtedy emerytem. Już będę miał swoje 1200 zł

- odpowiedział, zdradzając przy tym po raz pierwszy wysokość swojej emerytury.

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Aktor Cezary Żak w czarnej koszulce i okularach. O jego niskiej emeryturze przeczytasz na SE.
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