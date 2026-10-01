Katarzyna Zielińska już gotowa na jesienną pluchę? Przyłapano ją w takim stroju!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-01 22:47

Katarzyna Zielińska pokazało się ostatnio na jednym z wydarzeń modowo-show-biznesowych w bardzo jesiennej stylizacji. Już z daleka było widać, że gwiazda jest przygotowana na jesienną pluchę i chłód. Miała na sobie ciepły strój, ale zestaw był przy okazji bardzo szykowny i w idealnym, jesiennym odcieniu. Jak oceniacie? Zerknijcie na buty! Te, choć urocze, na deszczu chyba się nie sprawdzą.

Katarzyna Zielińska już czuje jesień

Choć temperatury w ciągu dnia są jeszcze dość wysokie, a słońce mocno grzeje, kalendarz wskazuje jesień. A to oznacza, że w każdej chwili może zrobić się chłodniej i mniej przyjemnie. Kasia Zielińska jest gotowa i na pierwszy, i na drugi scenariusz. Ostatnio 47-letnia aktorka pojawiła się na jednym z wydarzeń modowym, na które zaproszono gwiazdy show-biznesu. Wyglądała perfekcyjnie! Jej strój był idealny na jesień pod wieloma względami. Jedynie obuwie mogło nie sprawdzić się w razie niepogody.

Zielińska połączyła dość długą, rozkloszowaną, skórzaną spódnicę w głębokim, bordowym kolorze z nieco ciemniejszym, obcisłym golfem w odcieniu wina. Na ten zestaw zarzuciła obszerną ramoneskę, której barwa idealnie pasowała do spódnicy. Kropką nad i były dość delikatne, jak na jesień, buty - z niewielkim obcasem, odkrytymi piętami i ostrymi noskami. Nie można zapomnieć też o bordowej torbie. Ładnie wyszło?

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Inne gwiazdy w jesiennym stylu

Na imprezie marki Ochnik pojawiło się sporo innych gwiazd. Karolina Malinowska postawiła na swobodę i luz w ciemnym wydaniu, Magdalena Boczarska odwrotnie - mimo jesienej aury wybrała białe spodnie. Emilia Komarnicka odziała się od stóp do głów w czarną skórę i w tym drapieżnym zestawie z futrzanymi elementami chętnie pozowała do zdjęć. Z kolei Aleksander Sikora wybrał totalny, całkiem zielony look. TUTAJ znajdziecie zdjęcia!

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