Jacek Kawalec zapytany o to, czy dostał pozew od Zenka Martyniuka. Aktor chciałby zaśpiewać z nim słynny rockowy utwór!

Cała sytuacja ma swój początek w połowie sierpnia tego roku, kiedy to w mediach społecznościowych Budki Suflera pojawił się podpisany przez Tomasza Zeliszewskiego wpis. Muzyk odcina się w nim od tego, co ma miejsce na solowych koncertach jednego z, byłych już, wokalistów grupy, Jacka Kawalca. Chodzi o fragment występu, nagranie z którego nagle stało się hitem sieci, podczas którego artysta wykonuje utwór, w którym naśladuje sposób śpiewania Zenka Martyniuka. Zeliszewski, podkreślając, że sam twórczości "Króla Disco-Polo" nie słucha, przeprosił i zapewnił o szacunku dla jego samego oraz jego fanów.

Choć moment taki ma miejsce na pokazach Kawalca już od lat, to niespodziewanie stał się on powodem jego rozstania z Budką Suflera, o czym sam zainteresowany odniósł się we własnym oświadczeniu, w którym podkreślał, że nie da się cenzurować.

MELLINA - Kawalec

Na tym jednak cała sytuacja się nie zakończyła. W końcu komentować zaczął ją Zenek Martyniuk, który nie ukrywał oburzenia zachowaniem osoby, którą jeszcze do niedawna miał za kolegę ze środowiska artystycznego. Muzyk wprost mówił o tym, że zamierza pozwać Jacka Kawalca, który miał także zarzucać "Królowi Disco Polo", że ten nie potrafi śpiewać. Martyniuk, mając najpewniej na myśli kwestię zniesławienia, w sierpniu tego roku zapewniał, że gdy tylko jego adwokat wróci z urlopu, stosowny pozew trafi do sądu, a on sam będzie się domagał od Kawalca przeznaczenia określonej sumy na pomoc dla wybranej organizacji, działającej na rzecz dzieci.

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Co z pozwem od Zenka Martyniuka? Jacek Kawalec komentuje

Nie będący już w składzie Budki Suflera, ale wciąż skupiający się na występowaniu na scenach pod własnym nazwiskiem Jacek Kawalec pojawił się w talk show "Mellina" Eski Rock, którego prowadzącym jest Marcin Meller. Dziennikarz już pod koniec rozmowy postanowił wprost zapytać swojego gościa o to, czy otrzymał już obiecany pozew od Zenka Martyniuka (rozmowa została zarejestrowana 16 września).

Kawalec w odpowiedzi na to wyraził wątpliwość, czy rzeczywiście ma za co zostać pozwanym. Tak Meller, jak i aktor zgodzili się z tym, że cała ta sytuacja jest dla nich dość kuriozalna. Artysta powtórzył, że jest zdziwiony tym, że parodia, którą wymyślił już ponad sześć lat temu, nagle stała się zarzewiem tak dużej afery i zaznaczył, że stanowi ona pewien "prztyczek" w kierunku szeroko pojmowanej branży disco polo, a nie jej konkretnego przedstawiciela. Kawalec opowiedział o tym, że on sam również bywał parodiowany - chociażby przez Wojciecha Manna.

Kawalec z Martyniukiem, śpiewający razem rockowy hymn?

Marcin Meller dodał, że on sam chętnie zobaczyłby w duecie Jacka Kawalca i Zenka Martyniuka. Aktor wyznał, że była na to szansa, gdyż w czasie, gdy afera była najbardziej żywa skontaktował się z nim pewien dziennikarz który zaproponował, aby ten pojawił się na koncercie Martyniuka. Kawalec miał przyjąć propozycję, po godzinie jednak miał dostać telefon, że gwiazdor nie zdecydował się jednak wziąć udziału w całej akcji.

Odpowiadając Mellerowi, Jacek Kawalec stwierdził, że osobiście chętnie poprosiłby Zenka Martyniuka, aby zaśpiewał z nim wspólnie na przykład słynne Whole Lotta Love zespołu Led Zeppelin, gdyż jest przekonany, że kompozycja wypadłaby ciekawie w wydaniu "Króla Disco Polo". Sam aktor i wokalista nie ukrywa, że jest gotowy na duet z Martyniukiem, zaznacza jednak, że nie uważa, aby miał go za co przepraszać i ponownie dodaje, że parodia wyśmiewa świat disco polo jako taki, a nie jego konkretnego przedstawiciela.