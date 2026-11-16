"Kochaj albo wróć" z drugim sezonem. Wiemy, kiedy nowe odcinki trafią na antenę TTV

O czym jest program "Kochaj albo wróć" na antenie TTV?

Światowym hitem telewizyjnym od lat pozostaje format "Wiza na miłość". Widzowie z różnych zakątków globu z zapartym tchem obserwują w nim losy par starających się o wspólne życie w Stanach Zjednoczonych na podstawie wizy narzeczeńskiej. Ogromna popularność tego projektu zaowocowała licznymi spin-offami, pokazującymi chociażby losy singli czy przeprowadzki Amerykanów do innych państw. Polscy fani w internetowych komentarzach od dawna apelowali o stworzenie rodzimego odpowiednika, dlatego zapowiedź zbliżonego tematycznie programu wywołała falę entuzjazmu.

Produkcja zatytułowana "Kochaj albo wróć" przenosi te znane założenia bezpośrednio na polski grunt. Na antenie TTV możemy śledzić historie związków na odległość oraz par, które zdecydowały się już na stałe zamieszkać nad Wisłą. Wśród bohaterów są małżeństwa wychowujące dzieci, osoby czekające na decyzje wizowe oraz międzynarodowe duety mierzące się z polską codziennością. Uczestnicy nawiązywali swoje relacje w rozmaitych okolicznościach, od wakacyjnych wyjazdów, przez miejsce pracy, aż po popularne aplikacje randkowe.

Obiektywy kamer rejestrują codzienne życie bohaterów, pokazując nie tylko romantyczne uniesienia, ale też trudną walkę z biurokracją, barierą językową, odmiennością kulturową oraz tęsknotą za bliskimi. Kluczowym dylematem każdego odcinka pozostaje kwestia tego, czy miłość wytrzyma zderzenie z szarą rzeczywistością w obcym kraju, czy może trudy aklimatyzacji zmuszą zagranicznych partnerów do powrotu w rodzinne strony.

W pierwszej edycji programu "Kochaj albo wróć" wystąpili następujący bohaterowie:

Dariusz i pochodząca z Konga Rebecca, Weronika oraz Emin z Turcji, Magdalena i reprezentujący Nigerię Mike, Małgorzata oraz Mohamed z Tunezji, Maciej i pochodząca z Chin Qin, Michał oraz Leticia z Brazylii, Katarzyna i Ibrahim z Egiptu.

Na pierwszą odsłonę złożyło się łącznie jedenaście epizodów, które są także dostępne na platformie Player. Telewizyjna premiera miała miejsce 4 września 2026 roku, a stacja TTV pokazywała kolejne premierowe odcinki w piątki o godzinie 22:00, kończąc emisję pierwszego sezonu 13 listopada 2026 roku.

Michalina Sosna szczerze o "M jak miłość". Szok, jakie sytuacje spotkały ją w życiu prywatnym

Kiedy drugi sezon "Kochaj albo wróć"? Nowe odcinki i szczegóły emisji

Twórcy zdecydowali się przerwać pierwszą serię w wyjątkowo dramatycznym punkcie. Choć widzowie zobaczyli przygotowania do ceremonii ślubnej Margarety i Mohameda, to losy pozostałych uczestników pozostały całkowicie niewyjaśnione. Fani wciąż zastanawiają się, czy Weronika i Emin ostatecznie osiedlili się w Turcji oraz jak potoczyły się relacje Magdy z Mike'm czy Macieja z Qin. Tajemnicą owiana jest również kwestia dalszego pobytu Ibrahima w Polsce. Tak nagłe ucięcie wątków przez stację TTV wywołało w sieci lawinę krytycznych komentarzy ze strony rozczarowanych internautów.

„Ruszam dalej. Program się skończył. Margareta dopiero się rozkręca…” - napisała Margareta w mediach społecznościowych.

Biorąc pod uwagę zapowiedzi z samego programu, fani mogą spodziewać się kontynuacji, a portal VOX FM dotarł już do nieoficjalnych informacji o trwających właśnie zdjęciach do drugiego sezonu "Kochaj albo wróć". Część uczestników ma już za sobą komplet nagrań swoich historii, podczas gdy inni czekają jeszcze na realizację tak zwanych dogrywek.

„Emisja prawdopodobnie na wiosenną ramówkę 2027” - usłyszało VOX FM.

W tej chwili tajemnicą pozostaje ostateczny skład uczestników nowej odsłony programu. Nie wiadomo również, czy twórcy postawią na bezpośrednią kontynuację przerwanych wątków, czy raczej pokażą życie bohaterów po upływie pewnego czasu.