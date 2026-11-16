Gwiazda TVN-u urodziła! Pokazała urocze nagranie i zdradziła płeć dziecka

Magda Adamowicz urodziła! Zdradziła płeć dziecka
Baby boom w polskim show-biznesie trwa w najlepsze. Na początku miesiąca Dominika Serowska i Marcin Hakiel powitali na świecie drugą wspólną pociechę. Do ich patchworkowej rodziny dołączyła córeczka Vivienne.
Kilka tygodni wcześniej Izabela Janachowska po raz drugi została mamą chłopca. W ostatnim czasie ogromne powody do radości mieli również Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki. Prezenterka "Pytania na śniadanie" pod koniec września poinformowała, że urodziła synka!
W miniony weekend radosną nowiną podzieliła się inna gwiazda telewizji. Magda Adamowicz, prezenterka pogody w stacji TVN, po raz pierwszy została mamą!
Prezenterka opublikowała na Instagramie uroczy filmik, na którym pokazała nagranie prosto ze szpitalnego łóżka. W ramionach trzyma noworodka.
"Nasza Dziewczynka jest już z nami" - napisała Adamowicz. Pod postem od razu zaroiło się od gratulacji. Wśród licznych komentarzy można znaleźć również te od znanych znajomych z branży, w tym od koleżanek z redakcji.
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Magda Adamowicz została mamą. Posypały się gratulacje
Ojcem dziecka jest jej wieloletni partner, Łukasz. Para poznała się jeszcze w liceum i od tamtej pory są niemal nierozłączni. Dwa lata temu wzięli ślub.
O tym, że spodziewa się dziecka Magda Adamowicz poinformowała w połowie czerwca. Od tamtej pory regularnie dzieliła się z fanami wiadomościami o przebiegu ciąży. Kilka tygodni po przekazaniu radosnej nowiny, małżonkowie postanowili zdradzić płeć dziecka.
Zrezygnowali jednak z viralowych pomysłów. Zamiast tortu czy konfetti są dwa bukiety kwiatów - jeden w błękitnym, drugi różowym kolorze. Ukochany Adamowicz po odczytaniu wiadomości z koperty podał prezenterce odpowiedni bukiet. Nie kryjąc emocji podał żonie różowe kwiaty.
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