Gwiazda TVN-u jest w ciąży. Lubiana prezenterka zdradziła płeć dziecka

Magda Adamowicz spodziewa się pierwszego dziecka!

Paweł Deląg (56 l.) już wkrótce po raz trzeci zostanie ojcem. Jego ukochana, Patrycja Komorowska (36 l.), odlicza dni do porodu. Przygotowaniami do powitania na świecie wspólnej pociechy dzieli się na Instagramie. Nie tylko ona zadebiutuje w tym roku w roli mamy. Swojej pierwszej pociechy spodziewa się również Magda Adamowicz (32 l.).

Sympatyczną prezenterkę doskonale znają widzowie TVN-u. Magda Adamowicz ze stacją związana jest od wielu lat. Początkowo pracowała jako researcherka i producentka w programie "Fakty po południu". W 2022 roku zadebiutowała przed kamerą jako prezenterka pogody. Z czasem stała się jedną z ulubienic widzów.

Adamowicz aktywnie działa też w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje swoją pracę od kulis. Czasami dzieli się również życiem prywatnym. W lipcu 2024 roku poślubiła swojego wieloletniego partnera. Poznali się jeszcze w liceum i od tamtej pory są niemal nierozłączni.

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Magda Adamowicz jest w ciąży. Zdradziła płeć

W połowie czerwca podzieliła się z internautami radosną nowiną. Razem z ukochanym spodziewają się pierwszego dziecka. Od tamtej pory Magda Adamowicz dzieli się z fanami przebiegiem ciąży. W miniony weekend dodała kolejny filmik. Tym razem towarzyszy jej mąż.

Małżonkowie nagrali moment, w którym poznali płeć dziecka. Zrezygnowali jednak z viralowych pomysłów. Zamiast tortu czy konfetti są dwa bukiety kwiatów - jeden w błękitnym, drugi różowym kolorze. Ukochany Adamowicz po odczytaniu wiadomości z koperty podał prezenterce odpowiedni bukiet. Nie kryjąc emocji podał żonie różowe kwiaty. Nie pozostawia to żadnych wątpliwości - para spodziewa się córeczki!

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