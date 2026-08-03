Margaret rezygnuje z „The Voice of Poland”. Wiemy, dlaczego podjęła taką decyzję

Maksymilian Kluziewicz
2026-08-03 11:24

Jesienią w Telewizji Polskiej rusza kolejna edycja „The Voice of Poland”. W fotelu jurorskim nie zasiądzie już Margaret, która doprowadziła swojego uczestnika do wygranej. Piosenkarkę zastąpi Edyta Bartosiewicz. Przedstawiciele managementu Margaret w rozmowie z serwisem Eska.pl ujawnili powody odejścia. Wokalistka ma przed sobą czas intensywnej pracy.

Zmiany w nowej edycji The Voice of Poland

Margaret nie wystąpi w najnowszej odsłonie „The Voice of Poland”, a na jej krześle zobaczymy Edytę Bartosiewicz. TVP ogłosiło zmiany w swoim popularnym programie muzycznym, który wciąż przyciąga przed telewizory tłumy widzów chcących śledzić narodziny nowych talentów. Zeszłoroczną edycję zwyciężył Jasiek Piwowarczyk, który był w drużynie właśnie Margaret. Artystka przez dwa sezony aktywnie wspierała początkujących wokalistów, co udowodniła między innymi pomagając w debiucie Linie. Pomimo świetnych rezultatów w roli trenerki, gwiazda zrezygnowała z dalszego udziału. Sama krótko skomentowała informację o swojej następczyni.

No i świetnie - skwitowała piosenkarka pod postem.

Dlaczego Margaret odeszła z The Voice of Poland?

Portal Eska.pl poprosił o komentarz zespół dbający o karierę wokalistki. Okazuje się, że rezygnacja z „The Voice of Poland” jest wynikiem bardzo zajętego kalendarza. Jesienią Margaret w pełni zaangażuje się w promocję swojej najnowszej płyty „TRIPOLAR”, na której znajdą się utwory z jej dotychczasowych minialbumów.

Najważniejsze "voice'owe" plany Margaret na jesień to wydanie albumu "TRIPOLAR", do którego nasza Primabalerina szykuje wyjątkowy koncert premierowy. Stay tuned - podaje management piosenkarki.

Fani artystki z pewnością mają na co czekać.

MARGARET ODPOWIADA NA KOMENTARZE, ŻE NIE UMIE ŚPIEWAĆ
Uśmiechnięta piosenkarka Margaret w ciemnozielonej marynarce. O jej odejściu z The Voice of Poland przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 21
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

THE VOICE OF POLAND
MARGARET