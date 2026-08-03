Margaret rezygnuje z „The Voice of Poland”. Wiemy, dlaczego podjęła taką decyzję

Zmiany w nowej edycji The Voice of Poland

Margaret nie wystąpi w najnowszej odsłonie „The Voice of Poland”, a na jej krześle zobaczymy Edytę Bartosiewicz. TVP ogłosiło zmiany w swoim popularnym programie muzycznym, który wciąż przyciąga przed telewizory tłumy widzów chcących śledzić narodziny nowych talentów. Zeszłoroczną edycję zwyciężył Jasiek Piwowarczyk, który był w drużynie właśnie Margaret. Artystka przez dwa sezony aktywnie wspierała początkujących wokalistów, co udowodniła między innymi pomagając w debiucie Linie. Pomimo świetnych rezultatów w roli trenerki, gwiazda zrezygnowała z dalszego udziału. Sama krótko skomentowała informację o swojej następczyni.

No i świetnie - skwitowała piosenkarka pod postem.

Dlaczego Margaret odeszła z The Voice of Poland?

Portal Eska.pl poprosił o komentarz zespół dbający o karierę wokalistki. Okazuje się, że rezygnacja z „The Voice of Poland” jest wynikiem bardzo zajętego kalendarza. Jesienią Margaret w pełni zaangażuje się w promocję swojej najnowszej płyty „TRIPOLAR”, na której znajdą się utwory z jej dotychczasowych minialbumów.

Najważniejsze "voice'owe" plany Margaret na jesień to wydanie albumu "TRIPOLAR", do którego nasza Primabalerina szykuje wyjątkowy koncert premierowy. Stay tuned - podaje management piosenkarki.

Fani artystki z pewnością mają na co czekać.

MARGARET ODPOWIADA NA KOMENTARZE, ŻE NIE UMIE ŚPIEWAĆ