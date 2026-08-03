Tak Justyna Steczkowska bawiła się na koncercie Kanye Westa. Jego przeszłość jej nie przeszkadza?

Justyna Steczkowska zachwycona koncertem Kanye Westa

Piosenkarka podzieliła się w internecie szczegółami swojej ostatniej podróży do Madrytu. Justyna Steczkowska wraz ze swoją synową Ksenią postanowiły wziąć udział w jednym z nielicznych europejskich koncertów Kanye Westa. Relacje udostępnione na Instagramie wyraźnie sugerują, że obie panie doskonale spędziły czas na występie amerykańskiego gwiazdora, który bez wątpienia zadbał o oprawę wizualną. Obecność wokalistki na tym wydarzeniu dla części fanów może być jednak niezrozumiała, biorąc pod uwagę liczne skandale z udziałem muzyka.

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Justyna Steczkowska o relacji z najstarszym synem. Nigdy tego nie mówiła

Skandale wokół Kanye Westa. Dlaczego raper budzi kontrowersje?

Z powodu głoszonych poglądów muzyk stał się w ostatnich latach osobą niepożądaną w wielu zakątkach globu. Do jego najgłośniejszych przewinień należą wypowiedzi chwalące Adolfa Hitlera oraz negowanie tragicznych faktów z okresu II wojny światowej. Dodatkowo muzyk szokował opinię publiczną antysemickimi wpisami w mediach społecznościowych, wsparciem dla rasistowskiej inicjatywy "White Lives Matter" czy stwierdzeniami sugerującymi, że niewolnictwo było kwestią osobistego wyboru ofiar.

Odwołany koncert Kanye Westa w Polsce

Gwiazdor miał pojawić się przed polską publicznością w czerwcu podczas występu w Chorzowie. Ze względu na gwałtowną i negatywną reakcję opinii publicznej po ogłoszeniu wydarzenia plany te ostatecznie zostały anulowane. W sprawę zaangażowali się nawet przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którzy stanowczo apelowali do organizatorów imprezy o jej odwołanie.

Liczę, że organizatorzy koncertu pójdą po rozum do głowy i zdecydują się na brak realizacji tego wydarzenia. Jestem przekonana o tym, że cały rząd stanie w obronie naszych polskich wartości, przeciwko propagowaniu ideologii neonazistowskiej