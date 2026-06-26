Przyszła synowa Justyny Steczkowskiej dała mocny post. „To nie jest atak na feministki”

Kim jest Ksenia NGO?

Ksenia Ngo (właściwie Kseniya Ngo) to pochodząca z Białorusi kosmetolog i bizneswoman, która zyskała dużą rozpoznawalność w Polsce jako życiowa partnerka i narzeczona Leona Myszkowskiego, najstarszego syna piosenkarki Justyny Steczkowskiej. Ksenia jest o cztery lata starsza od swojego partnera.

W Warszawie z powodzeniem realizuje się jako przedsiębiorczyni - od 2019 roku prowadzi własny salon medycyny estetycznej. Na salonach zadebiutowała u boku ukochanego w 2021 roku. Pod koniec zeszłego roku para zaręczyła się podczas luksusowych wakacji na Malediwach. W mediach głośno było o ich początkach (Leon na pierwszej randce skłamał w sprawie swojego wieku) oraz o prezencie zaręczynowym - Myszkowski sfinansował ukochanej operację biustu za ponad 21 tysięcy złotych, co oboje otwarcie komentowali w sieci.

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Ksenia NGO wrzuciła zwykłą rolkę? Burza w komentarzach

Ksenia zazwyczaj chwali się zwykłymi relacjami ze swojego życia. Postanowiła jednak nagrać rolkę, jak stoi z Leonem i opatrzyła to konkretnym wpisem.

- W czasach, gdy feministki krzyczą, że poradzą sobie bez mężczyzn... Ja patrzę na swojego i wiem, że bez niego nie chcę żyć - napisała Ksenia.

Nie spodziewała się jednak tego, że wiele kobiet oburzy się o rolkę. Zaznaczały wprost, że narzekanie na feministki jest niepotrzebne, bo to dzięki nim ma wiele praw. Inni wytknęli jej nieznajomość historii. A kolejni - korzystanie z przywilejów. Ksenia postanowiła się do wszystkiego odnieść.

- Widzę, że niektóre osoby odebrały moją rolkę jako atak na feministki A przecież nigdzie nie napisałam, że kobieta nie powinna mieć praw, pracować czy być niezależna itd. Napisałam tylko o sobie. O tym, że ja nie chcę żyć bez mojego mężczyzny. Najbardziej zaskakuje mnie jednak coś innego… Kobiety, które mówią o wzajemnym szacunku i WSPIERANIU kobiet, w komentarzach jako pierwsze obrażają drugą kobietę tylko dlatego, że ma inne zdanie - napisała Ksenia.