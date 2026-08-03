Znany muzyk oświadczył się na Pol'and'Rock Festivalu! "Nie miałam wyjścia, zostałam zamknięta na Diabelskim Młynie"

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-08-03 10:13

Za nami już tegoroczna odsłona Pol'and'Rock Festivalu. O wydarzeniu wciąż mówi się i pisze w przestrzeni publicznej z wielu różnych powodów: koncerty, spotkania, szczegóły przyszłorocznej edycji, śluby podczas wydarzenia - a okazuje się, że w jego trakcie doszło także do zaręczyn! To właśnie na "najpiękniejszym festiwalu świata" oświadczyć się postanowił Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka!

Na przełom lipca i sierpnia przypadła tegoroczna edycja Pol'and'Rock Festivalu. Wydarzenie odbywało się dokładnie w dniach 30-lipca-1 sierpnia i zorganizowane zostało na znanym i sprawdzonym już terenie Lotniska Czaplinek-Broczyno.

Impreza, wstęp na którą od samych początków jest całkowicie darmowy, tradycyjnie przyciągnęła imponujące tłumy. Te przybyły do województwa zachodniopomorskiego, aby na własne oczy zobaczyć występy największych, tak światowych, jak i polskich gwiazd. Na 32. edycji Pol'and'Rock Festivalu wystąpili m.in. zespół Łzy, Trupa Trupa, Kasia Lins, legendarna formacja Dżem, zagraniczne ikony ciężkich brzmień: Godsmack, P.O.D. czy Wargasm oraz nasz rodzimy Nocny Kochanek.

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Tak wyglądał początek 32. edycji Pol'and'Rock Festivalu:

Pol'and'Rock Festival 2026
Galeria zdjęć 25

Zaręczyny na Pol'and'Rocku!

Pol'and'Rock to nie tylko koncerty, ale również liczne inicjatywy poboczne. Jedną z takowych już od kilku lat jest możliwość wzięcia ślubu. Nie inaczej było i w tym roku - w sobotę 1 sierpnia o godzinie 11:00 w Strefie Pomorza Zachodniego "festiwalowe tak" powiedziało sobie dzisiaj dziesięć par.

Śluby ślubami, ale okazuje się, że na "najpiękniejszym festiwalu świata" doszło do zaręczyn! Oświadczyć się swojej partnerce postanowił Krzysztof Sokołowski - wokalista i lider zespołu Nocny Kochanek, który był jedną z głównych gwiazd tegorocznej edycji!

O całej sytuacji poinformowała świeżo upieczona narzeczona, Daga Badecka - polska artystka i malarka, specjalizująca się w technice olejno-płóciennej oraz w tworzeniu kolaży. To ona właśnie wrzuciła na swoje konta w mediach społecznościowych zdjęcia, na których prezentuje pierścionek zaręczynowy, podpisane wymownymi słowami:

Nie miałam wyjścia, zostałam zamknięta na Diabelskim Młynie - napisała Daga Badecka.

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Kim jest Krzysiek Sokołowski?

Krzysiek Sokołowski to polski muzyk, wokalista, kompozytor i autor tekstów. Największą rozpoznawalność zyskał jako frontman zespołu Nocny Kochanek, który cieszy się statusem jednego z najbardziej znanych i lubianych współczesnej polskiej sceny heavy metalowej. Sokołowski zadebiutował także w 2024 roku jako artysta solowy albumem Taki jak ja. Od ponad dwóch lat prowadzi także autorską audycję radiową "Człowiek z metalu" w stacji radiowej Eska ROCK.

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POL'AND'ROCK FESTIVAL
POL'AND'ROCK