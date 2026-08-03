Ratownicy wezwani przez zapach gnojowicy! Robiono pomiary, tajemnicza sprawa!

Interwencja służb w Dobrym Lasku. Straż pożarna badała zapach gnojowicy

Do nietypowej sytuacji doszło pod koniec lipca w województwie warmińsko-mazurskim. Mieszkańcy jednego z domów w Dobrym Lasku zawiadomili ratowników, że źle się czują, a wszystko zaczęło się od silnego zapachu gnojowicy z sąsiedniego pola. Jak podaje serwis topagrar.pl, w domu strażacy i ratownicy zastali cztery osoby. Większość czuła się dobrze, ale 60-latka miała duszności i zawroty głowy. Strażacy podali jej tlen, kobieta po chwili poczuła się lepiej. „Wykonano pomiary. Był wyczuwalny zapach gnojowicy, jednak urządzenia nie wykazały podwyższonych stężeń niebezpiecznych substancji” – wyjaśnił w rozmowie z portalem topagrar.pl Marcin Kordek z Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie.

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Czy mieszkańcy skarżący się na zapach gnoju mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za bezpodstawne wezwanie ratowników? Przedstawiciel straży pożarnej stanowczo odrzucił taką możliwość,bo stan zdrowia 60-letniej kobiety faktycznie wymagał interwencji medycznej. Dokładne testy wykluczyły jednak obecność jakichkolwiek szkodliwych gazów w tym rejonie. Dokładne przyczyny tej dziwnej sytuacji pozostają niewyjaśnione.

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