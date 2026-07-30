Pogoda dla Olsztyna: 31 lipca - 2 sierpnia

Nadchodzący weekend w Olsztynie rozpocznie się letnią, gorącą aurą, ale szybko pokaże swoje chłodniejsze i znacznie bardziej deszczowe oblicze. Kluczowa zmiana nastąpi w sobotę, która przyniesie załamanie pogody. Niedziela da już wytchnienie od deszczu, choć na powrót do wysokich temperatur nie ma co liczyć.

Piątek, 31 lipca: ostatni dzień upału

Początek weekendu w Olsztynie będzie bardzo ciepły. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet około 31 stopni Celsjusza, co czyni piątek zdecydowanie najgorętszym dniem tego weekendu. Noc również będzie ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie 18°C. Na niebie dominować będzie duże zachmurzenie, z którego mogą pojawić się niewielkie, przelotne opady deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Sobota, 1 sierpnia: gwałtowne ochłodzenie i deszcz

Sobota przyniesie radykalną zmianę aury. Mieszkańcy Olsztyna odczują wyraźne ochłodzenie – temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 20 stopni. To aż o 11 stopni mniej niż dzień wcześniej. Co więcej, przez cały dzień prognozowane są opady deszczu, miejscami dość intensywne. W ciągu doby może spaść ponad 15 mm wody. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością około 2 m/s.

Niedziela, 2 sierpnia: chłodno, ale bez deszczu

Niedziela zakończy weekend w Olsztynie bez opadów. To będzie suchy dzień, jednak wciąż z dużym zachmurzeniem. Poranek i noc zapowiadają się na najchłodniejsze w ten weekend, z temperaturą spadającą do około 14 stopni. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie 23°C, co oznacza, że będzie cieplej niż w sobotę, ale wciąż znacznie chłodniej niż w piątek. Wiatr pozostanie słaby.

Jaki weekend czeka mieszkańców Olsztyna?

Piątkowa, ciepła aura będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu, choć warto mieć na uwadze możliwość przelotnego deszczu. Z kolei deszczowa i chłodna sobota to dzień, który może pokrzyżować plany plenerowe i skłonić do spędzenia czasu w domu lub pod dachem. Niedziela, mimo że bez deszczu, będzie dość chłodna, zwłaszcza o poranku. Na dłuższy spacer warto będzie zabrać cieplejsze ubranie.

Dane pogodowe: OpenWeather