Tragiczny wypadek w Miłomłynie. Osobówka wypadła z drogi i uderzyła w drzewo. Nie żyje 36-letni kierowca

W środę, 29 lipca 2026 roku, około godziny 4:00 nad ranem na drodze szutrowej między miejscowościami Tarda a Szeląg, w gminie Miłomłyn, doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Jak ustalił reporter "Radia Eska", jeden z samochodów osobowych zjechał z prostego odcinka drogi i uderzył w drzewo. Pojazd stanął wówczas w płomieniach.

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- W jego wnętrzu zginął 36-letni mężczyzna, który poniósł śmierć na miejscu - przekazał "Esce" Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej. W aucie było jeszcze dwóch pasażerów, którzy o własnych siłach zdążyli opuścić samochód. Wszyscy ranni trafili do szpitala w celu opatrzenia obrażeń i obserwacji.

Służby ustalają szczegółowe okoliczności i przyczynę wypadku. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

Galeria zdjęć: Tragiczny wypadek w Miłomłynie. Jedna osoba nie żyje

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