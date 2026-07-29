Tragiczny wypadek w Miłomłynie. Osobówka wypadła z drogi i uderzyła w drzewo. Nie żyje 36-letni kierowca

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
Andrzej Brzozowski
2026-07-29 9:05

W gminie Miłomłyn doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Jak wynika z ustaleń służb, jeden z samochodów osobowych nagle wypadł z drogi i wylądował na pobliskim drzewie. Auto stanęło w płomieniach. Po wezwaniu na miejsce służb okazało się, że 36-letni kierowca nie przeżył. Ponadto ranni zostali pasażerowie, którzy podróżowali z nim pojazdem.

W środę, 29 lipca 2026 roku, około godziny 4:00 nad ranem na drodze szutrowej między miejscowościami Tarda a Szeląg, w gminie Miłomłyn, doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Jak ustalił reporter "Radia Eska", jeden z samochodów osobowych zjechał z prostego odcinka drogi i uderzył w drzewo. Pojazd stanął wówczas w płomieniach.

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- W jego wnętrzu zginął 36-letni mężczyzna, który poniósł śmierć na miejscu - przekazał "Esce" Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej. W aucie było jeszcze dwóch pasażerów, którzy o własnych siłach zdążyli opuścić samochód. Wszyscy ranni trafili do szpitala w celu opatrzenia obrażeń i obserwacji.

Służby ustalają szczegółowe okoliczności i przyczynę wypadku. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. 

Galeria zdjęć: Tragiczny wypadek w Miłomłynie. Jedna osoba nie żyje

Tragiczny wypadek w Miłomłynie. Jedna osoba nie żyje
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