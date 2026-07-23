Pogoda w Olsztynie: 24-26 lipca

Mieszkańcy Olsztyna w najbliższych dniach odczują wyraźne ocieplenie. Prognoza na weekend pokazuje systematyczny wzrost temperatury, jednak aura nie przez cały czas będzie stabilna. Kluczowe dla planów okażą się opady, które pojawią się na początku i na końcu weekendu.

Chłodny i nieco deszczowy piątek

Weekend rozpocznie się dosyć chłodno. W piątek termometry w Olsztynie wskażą maksymalnie około 20 stopni Celsjusza, a w nocy temperatura spadnie do 11°C. Na niebie pojawi się niewielkie zachmurzenie, ale możliwe są również przelotne opady deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s, więc nie powinien być uciążliwy.

Sobota przyniesie poprawę pogody

W sobotę aura wyraźnie się poprawi, a przede wszystkim zrobi się cieplej. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do około 24 stopni. Co ważne, będzie to jedyny dzień weekendu, w którym prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu. Mimo to na niebie utrzyma się duże zachmurzenie. Wiatr pozostanie słaby, na podobnym poziomie jak w piątek.

Ciepła, ale kapryśna niedziela

Zwieńczeniem weekendu będzie bardzo ciepła niedziela, która okaże się najcieplejszym dniem tego okresu. Słupki rtęci powędrują aż do 27 stopni Celsjusza. Niestety, wraz z wyższą temperaturą do Olsztyna wrócą opady deszczu. Dodatkowo nasili się wiatr, którego prędkość wzrośnie do około 4 m/s. Podobnie jak w sobotę, na niebie dominować będą chmury.

Jak spędzić ten weekend w Olsztynie?

Zmienna pogoda sprawia, że warto dobrze zaplanować najbliższe dni. Piątkowe popołudnie, z umiarkowaną temperaturą i ryzykiem przelotnego deszczu, sprzyja spokojniejszym aktywnościom lub spacerom w przerwach między opadami.

Sobota zapowiada się idealnie na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Brak deszczu i przyjemne 24 stopnie to świetne warunki na dłuższą wycieczkę, relaks w parku czy aktywności nad wodą, nawet jeśli słońce będzie się chować za chmurami.

Niedziela, choć najcieplejsza, będzie też najbardziej niepewna. Prawie 27 stopni zachęci do wyjścia z domu, ale powracający deszcz i silniejszy wiatr mogą pokrzyżować plany. Warto mieć alternatywę pod dachem lub wybrać takie formy rekreacji, które można łatwo przerwać w razie zmiany aury.

Dane pogodowe: OpenWeather