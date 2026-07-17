Maryla Rodowicz i lokalne gwiazdy rozgrzeją Mazury! Sprawdź ESKA Music Tour w Giżycku

2026-07-17 0:00 Materiał sponsorowany

Gotowi na niezapomniany, wakacyjny wieczór nad jeziorem Niegocin? Radio ESKA oraz Miasto Giżycko zapraszają na wyjątkowy koncert plenerowy, który odbędzie się już w sobotę, 25 lipca 2026 roku. Startujemy o godzinie 16:00 na giżyckiej Plaży Miejskiej! Na scenie zobaczymy wyjątkowych artystów, którzy zadbają o doskonałą atmosferę. Przyjedź, poczuj żeglarski klimat i baw się razem z nami na bezpłatnym wydarzeniu napędzanym energetycznymi hitami!

Muzyczny rozkład jazdy – od lokalnych talentów po ikonę estrady

Wydarzenie wystartuje dokładnie o godzinie 16:00, a imprezę poprowadzi uwielbiany przez słuchaczy Kamil Nosel. Organizatorzy – Giżyckie Centrum Kultury oraz Miasto Giżycko – zadbali o to, aby line-up wieczoru trafił w gusta każdego miłośnika dobrych dźwięków.

Na scenie zaprezentują się lokalne zespoły i wokaliści, którzy rozgrzeją publiczność przed głównym punktem programu. Wśród nich usłyszymy:

  • Chillin Band
  • The Sunset
  • Kingska
  • Kordan

Zwieńczeniem tego widowiskowego wieczoru będzie występ prawdziwej legendy polskiej sceny muzycznej – Maryli Rodowicz. Jej ponadczasowe przeboje, które łączą pokolenia, z pewnością porwą do tańca tysiące osób zgromadzonych na plaży.

Eska Music Tour 2026 w Giżycku
Autor: Eska Music Tour 2026 / Materiały prasowe

Połącz koncert z odkrywaniem Żeglarskiej Stolicy Polski

ESKA Music Tour to idealny pretekst, aby spędzić cały weekend w Giżycku – największym mieście na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Miejscowość ta, otoczona ze wszystkich stron wodą i ponad setką jezior, leży na wąskim przesmyku pomiędzy Niegocinem a Kisajnem. Przez samo serce miasta przebiega zabytkowy Kanał Łuczański, przekopany już w 1772 roku.

Przed popołudniowym koncertem warto skorzystać z bogatej oferty turystycznej i sportowej miasta. Giżycko to prawdziwy raj dla fanów aktywnego wypoczynku:

  • Nowoczesna Ekomarina: największy i najbardziej ekologiczny port pasażerski oraz jachtowy na Mazurach, zlokalizowany tuż obok Plaży Miejskiej.
  • Sporty ekstremalne i wodne: windsurfing, kiting, skutery wodne, nurkowanie, wakeboarding, parasailing czy klasyczne rejsy statkami.
  • Rekreacja na lądzie: malownicze trasy wokół jeziora Niegocin, idealne na wycieczki rowerowe, piesze wędrówki czy nordic-walking w okolicznych lasach.

Wstęp na plażę oraz wszystkie koncerty jest całkowicie bezpłatny! Zabierz rodzinę, skrzyknij znajomych i spędź 25 lipca w Giżycku! Gwarantujemy, że te wakacyjne wspomnienia zostaną z Tobą na bardzo długo.

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