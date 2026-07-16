Pogoda dla Olsztyna: 17-19 lipca

Mieszkańcy Olsztyna mogą liczyć na bardzo ciepły i pogodny początek weekendu, jednak aura nie będzie stabilna przez wszystkie trzy dni. Prognozy na 17-19 lipca wskazują na wyraźne załamanie pogody w sobotę, kiedy to pojawią się opady deszczu, a temperatury staną się odczuwalnie niższe. Niedziela przyniesie poprawę i koniec opadów, ale na powrót ciepła z początku weekendu nie ma co liczyć.

Piątek, 17 lipca: Słoneczny i najcieplejszy dzień

Piątek zapowiada się jako najprzyjemniejszy i zdecydowanie najcieplejszy dzień tego weekendu w Olsztynie. Na niebie pojawi się tylko niewielkie zachmurzenie, a deszcz nie jest prognozowany, co stworzy idealne warunki do aktywności na zewnątrz. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą nawet 29 stopni Celsjusza. Noc również będzie ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie około 16 stopni. Całości dopełni słaby wiatr, osiągający prędkość zaledwie 2 m/s.

Sobota, 18 lipca: Nagła zmiana aury i deszcz

Niestety, sobota przyniesie ze sobą gwałtowną i niekorzystną zmianę aury. Temperatura maksymalna spadnie o kilka stopni, do 25 kresek, a na niebie zagoszczą chmury, z których pojawią się słabe opady deszczu. Pogorszeniu pogody towarzyszyć będzie także silniejszy niż w piątek wiatr – jego prędkość wzrośnie do około 4 m/s, co może potęgować uczucie chłodu. Noc z soboty na niedzielę będzie jednak cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną w okolicach 17 stopni.

Niedziela, 19 lipca: Bez deszczu, ale chłodniej

W niedzielę deszcz już nie powinien przeszkadzać mieszkańcom Olsztyna, ale na powrót piątkowych temperatur nie ma co liczyć. Słupki rtęci w ciągu dnia ponownie pokażą maksymalnie 25 stopni, a niebo będzie częściowo zachmurzone. Wiatr na szczęście wyraźnie osłabnie i wróci do prędkości znanej z piątku, czyli około 3 m/s. Warto jednak zwrócić uwagę na nadchodzącą noc, która okaże się najzimniejsza podczas całego weekendu – temperatura spadnie do około 13 stopni Celsjusza.

Jak spędzić weekend w Olsztynie?

Piątkowa, niemal upalna pogoda będzie idealna na spędzenie czasu na świeżym powietrzu, korzystając z uroków miasta i okolicznych terenów zielonych. Sobotnie ochłodzenie i deszcz mogą skutecznie pokrzyżować te plany, dlatego warto pomyśleć o aktywnościach pod dachem lub przygotować parasol i nieprzemakalną kurtkę na krótszy spacer. Niedziela, choć chłodniejsza niż początek weekendu, ponownie pozwoli na wyjście z domu bez obaw o opady, co stwarza dobre warunki na popołudniowy relaks w plenerze, choć wieczorem może przydać się cieplejsze ubranie.

Dane pogodowe: OpenWeather