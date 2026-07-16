Biedronka szuka nowych pracowników

Biedronka, należąca do Jeronimo Martins Polska, posiada tysiące sklepów w całym kraju i zatrudnia dziesiątki tysięcy osób. Ze względu na rozwój sieci oraz naturalną rotację pracowników regularnie pojawiają się nowe oferty zatrudnienia.

Od kandydatów oczekuje się przede wszystkim gotowości do pracy zmianowej, zaangażowania oraz umiejętności pracy z klientami. Doświadczenie w handlu jest mile widziane, jednak w wielu przypadkach nie jest wymagane - nowi pracownicy przechodzą odpowiednie szkolenia. Ile jednak zarabia się w Biedronkach?

Tyle można zarobić w Biedronce

Jedna z aktualnych ofert pracy opublikowanych przez sieć dotyczy stanowiska starszego sprzedawcy-kasjera. Wynagrodzenie wynosi od 5300 do 5650 zł brutto miesięcznie, co przekłada się na około 3970–4470 zł netto, czyli "na rękę". Ostateczna kwota zależy m.in. od indywidualnej sytuacji podatkowej pracownika oraz przysługujących ulg. Do codziennych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należą między innymi:

obsługa klientów przy kasie,

wykładanie towaru na półki,

kontrolowanie terminów przydatności produktów,

dbanie o właściwą ekspozycję towarów,

utrzymywanie porządku na sali sprzedaży.

Nieco więcej bo od 7450,00 do 8250,00 zł brutto miesięcznie może zarabiać kierownik sklepu, który poszukiwany jest obecnie m.in. Bielsku-Białej.

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Praca w Biedronce. Co zyskują pracownicy?

Biedronka podkreśla, że poza wynagrodzeniem oferuje również szeroki pakiet świadczeń pozapłacowych. Osoby zatrudnione na umowę o pracę mogą korzystać z różnych form wsparcia i benefitów. Wśród nich znajdują się m.in.:

premie uzależnione od wyników,

prywatna opieka medyczna,

ubezpieczenie na życie,

karta sportowa,

paczki świąteczne i okolicznościowe,

programy wspierające pracowników i ich rodziny.