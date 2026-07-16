Tyle zarabiają pracownicy Biedronki. Można godnie żyć?

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-07-16 2:36

Biedronka nie zwalnia tempa i nadal prowadzi rekrutację do swoich sklepów w całej Polsce. Największa sieć handlowa w kraju regularnie poszukuje nowych pracowników na stanowiska związane z obsługą klientów i logistyką. Osoby rozważające zatrudnienie mogą liczyć nie tylko na umowę o pracę i dodatkowe benefity, ale również na wynagrodzenie, którego wysokość zależy od stanowiska i doświadczenia. Sprawdziliśmy, ile obecnie można zarobić.

Szyld sieci Biedronka na tle nieba i drzew. O zarobkach pracowników tej sieci przeczytasz na SE.
Autor: FotoDax/ Shutterstock Szyld sklepu Biedronka z logo uśmiechniętej biedronki i hasłem "Codziennie niskie ceny", widoczny na tle błękitnego nieba z białymi chmurami. Promocje na cukier i masło na Wielkanoc w Biedronce to temat, o którym przeczytasz na Super Biznes.

Biedronka szuka nowych pracowników

Biedronka, należąca do Jeronimo Martins Polska, posiada tysiące sklepów w całym kraju i zatrudnia dziesiątki tysięcy osób. Ze względu na rozwój sieci oraz naturalną rotację pracowników regularnie pojawiają się nowe oferty zatrudnienia.

Od kandydatów oczekuje się przede wszystkim gotowości do pracy zmianowej, zaangażowania oraz umiejętności pracy z klientami. Doświadczenie w handlu jest mile widziane, jednak w wielu przypadkach nie jest wymagane - nowi pracownicy przechodzą odpowiednie szkolenia. Ile jednak zarabia się w Biedronkach?

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Tyle można zarobić w Biedronce

Jedna z aktualnych ofert pracy opublikowanych przez sieć dotyczy stanowiska starszego sprzedawcy-kasjera. Wynagrodzenie wynosi od 5300 do 5650 zł brutto miesięcznie, co przekłada się na około 3970–4470 zł netto, czyli "na rękę". Ostateczna kwota zależy m.in. od indywidualnej sytuacji podatkowej pracownika oraz przysługujących ulg. Do codziennych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należą między innymi:

  • obsługa klientów przy kasie,
  • wykładanie towaru na półki,
  • kontrolowanie terminów przydatności produktów,
  • dbanie o właściwą ekspozycję towarów,
  • utrzymywanie porządku na sali sprzedaży.

Nieco więcej bo od 7450,00 do 8250,00 zł brutto miesięcznie może zarabiać kierownik sklepu, który poszukiwany jest obecnie m.in. Bielsku-Białej. 

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

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Praca w Biedronce. Co zyskują pracownicy?

Biedronka podkreśla, że poza wynagrodzeniem oferuje również szeroki pakiet świadczeń pozapłacowych. Osoby zatrudnione na umowę o pracę mogą korzystać z różnych form wsparcia i benefitów. Wśród nich znajdują się m.in.:

  • premie uzależnione od wyników,
  • prywatna opieka medyczna,
  • ubezpieczenie na życie,
  • karta sportowa,
  • paczki świąteczne i okolicznościowe,
  • programy wspierające pracowników i ich rodziny.
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