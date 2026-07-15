Już nie Zakopane. Polacy wolą inny górski kurort

Zakopane traci pozycję lidera? Turyści szukają nowych miejsc w górach

Przez lata Zakopane było bezkonkurencyjnym symbolem polskich gór. Krupówki, Giewont i tatrzańskie szlaki przyciągały miliony turystów zarówno zimą, jak i latem. Jednak coraz więcej Polaków zaczyna wybierać inne kierunki, szukając spokojniejszego wypoczynku, mniejszych tłumów i bardziej komfortowej infrastruktury. Jednym z miejsc, które w ostatnich latach zyskuje ogromną popularność, jest Szczyrk - górski kurort w Beskidzie Śląskim.

Szczyrk przyciąga turystów nowoczesną infrastrukturą

Szczyrk od dawna był znany miłośnikom gór i sportów zimowych, ale jego popularność wyraźnie wzrosła dzięki inwestycjom w infrastrukturę turystyczną. Nowoczesne wyciągi, dobrze przygotowane trasy narciarskie, rozbudowana baza noclegowa i liczne atrakcje przyciągają jeszcze więcej odwiedzających. Zimą miejscowość zamienia się w jeden z najważniejszych ośrodków narciarskich w Polsce. Latem natomiast zachęca do pieszych wędrówek, jazdy na rowerze i odkrywania beskidzkich krajobrazów.

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Beskidzki kurort konkurencją dla Zakopanego

Jednym z powodów rosnącej popularności Szczyrku jest atmosfera. Wielu turystów, którzy wcześniej regularnie odwiedzali Zakopane, zaczęło szukać miejsc mniej zatłoczonych i bardziej kameralnych. Szczyrk oferuje górski klimat bez tak dużego natężenia ruchu turystycznego.

Oczywiście, Tatry nadal pozostają jednym z najpopularniejszych regionów turystycznych w Polsce, ale nie da się ukryć, że Beskidy zyskują coraz większe uznanie. Jeśli również macie w planach odwiedzić tę lokację, sprawdźcie najważniejsze atrakcje na miejscu.

Szyczyrk atrakcje

Szczyrk słynie przede wszystkim z doskonałych warunków do uprawiania narciarstwa, ale oferuje także liczne szlaki piesze, rowerowe oraz atrakcje dla rodzin z dziećmi. Poniżej zamieszczamy kilka miejsc, które warto odwiedzić będąc w mieście:

Skrzyczne (1257 m n.p.m.)

Szczyrk Mountain Resort

Malinowska Skała

Jaskinia Malinowska

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski

Drewniany kościół św. Jakuba Apostoła

Deptak nad Żylicą.