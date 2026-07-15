Już nie Zakopane. Polacy wolą inny górski kurort

Spis treści
Zakopane traci pozycję lidera? Turyści szukają nowych miejsc w górach
Przez lata Zakopane było bezkonkurencyjnym symbolem polskich gór. Krupówki, Giewont i tatrzańskie szlaki przyciągały miliony turystów zarówno zimą, jak i latem. Jednak coraz więcej Polaków zaczyna wybierać inne kierunki, szukając spokojniejszego wypoczynku, mniejszych tłumów i bardziej komfortowej infrastruktury. Jednym z miejsc, które w ostatnich latach zyskuje ogromną popularność, jest Szczyrk - górski kurort w Beskidzie Śląskim.
Polecany artykuł:
Szczyrk przyciąga turystów nowoczesną infrastrukturą
Szczyrk od dawna był znany miłośnikom gór i sportów zimowych, ale jego popularność wyraźnie wzrosła dzięki inwestycjom w infrastrukturę turystyczną. Nowoczesne wyciągi, dobrze przygotowane trasy narciarskie, rozbudowana baza noclegowa i liczne atrakcje przyciągają jeszcze więcej odwiedzających. Zimą miejscowość zamienia się w jeden z najważniejszych ośrodków narciarskich w Polsce. Latem natomiast zachęca do pieszych wędrówek, jazdy na rowerze i odkrywania beskidzkich krajobrazów.
Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.
Wije się jak wąż! To najdłuższy hotel w Europie. Ma 330 metrów i znajduje się w Szczyrku
Beskidzki kurort konkurencją dla Zakopanego
Jednym z powodów rosnącej popularności Szczyrku jest atmosfera. Wielu turystów, którzy wcześniej regularnie odwiedzali Zakopane, zaczęło szukać miejsc mniej zatłoczonych i bardziej kameralnych. Szczyrk oferuje górski klimat bez tak dużego natężenia ruchu turystycznego.
Oczywiście, Tatry nadal pozostają jednym z najpopularniejszych regionów turystycznych w Polsce, ale nie da się ukryć, że Beskidy zyskują coraz większe uznanie. Jeśli również macie w planach odwiedzić tę lokację, sprawdźcie najważniejsze atrakcje na miejscu.
Szyczyrk atrakcje
Szczyrk słynie przede wszystkim z doskonałych warunków do uprawiania narciarstwa, ale oferuje także liczne szlaki piesze, rowerowe oraz atrakcje dla rodzin z dziećmi. Poniżej zamieszczamy kilka miejsc, które warto odwiedzić będąc w mieście:
- Skrzyczne (1257 m n.p.m.)
- Szczyrk Mountain Resort
- Malinowska Skała
- Jaskinia Malinowska
- Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski
- Drewniany kościół św. Jakuba Apostoła
- Deptak nad Żylicą.