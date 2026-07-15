Już nie Zakopane. Polacy wolą inny górski kurort

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-15 15:10

Jeszcze niedawno to Zakopane było pierwszym wyborem Polaków planujących wyjazd w góry. Dziś coraz więcej turystów kieruje się w stronę Beskidów, a szczególnie jednego kurortu, który dynamicznie zyskuje na popularności. To miasto, które w ostatnich latach zasłynęło z hotelu wijącego się niczym wąż po zboczach gór.

Panorama Zakopanego i Tatr z Giewontem. O zmianach w preferencjach turystów przeczytasz na SE.
Autor: Adfilm/ Shutterstock

Zakopane traci pozycję lidera? Turyści szukają nowych miejsc w górach

Przez lata Zakopane było bezkonkurencyjnym symbolem polskich gór. Krupówki, Giewont i tatrzańskie szlaki przyciągały miliony turystów zarówno zimą, jak i latem. Jednak coraz więcej Polaków zaczyna wybierać inne kierunki, szukając spokojniejszego wypoczynku, mniejszych tłumów i bardziej komfortowej infrastruktury. Jednym z miejsc, które w ostatnich latach zyskuje ogromną popularność, jest Szczyrk - górski kurort w Beskidzie Śląskim. 

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Szczyrk przyciąga turystów nowoczesną infrastrukturą

Szczyrk od dawna był znany miłośnikom gór i sportów zimowych, ale jego popularność wyraźnie wzrosła dzięki inwestycjom w infrastrukturę turystyczną. Nowoczesne wyciągi, dobrze przygotowane trasy narciarskie, rozbudowana baza noclegowa i liczne atrakcje przyciągają jeszcze więcej odwiedzających.  Zimą miejscowość zamienia się w jeden z najważniejszych ośrodków narciarskich w Polsce. Latem natomiast zachęca do pieszych wędrówek, jazdy na rowerze i odkrywania beskidzkich krajobrazów.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Wije się jak wąż! To najdłuższy hotel w Europie. Ma 330 metrów i znajduje się w Szczyrku

Zarówno wnętrza, jak i bryła Mercure Szczyrk Resort robią duże wrażenie
Galeria zdjęć 16

Beskidzki kurort konkurencją dla Zakopanego

Jednym z powodów rosnącej popularności Szczyrku jest atmosfera. Wielu turystów, którzy wcześniej regularnie odwiedzali Zakopane, zaczęło szukać miejsc mniej zatłoczonych i bardziej kameralnych. Szczyrk oferuje górski klimat bez tak dużego natężenia ruchu turystycznego.

Oczywiście, Tatry nadal pozostają jednym z najpopularniejszych regionów turystycznych w Polsce, ale nie da się ukryć, że Beskidy zyskują coraz większe uznanie. Jeśli również macie w planach odwiedzić tę lokację, sprawdźcie najważniejsze atrakcje na miejscu. 

Szyczyrk atrakcje

Szczyrk słynie przede wszystkim z doskonałych warunków do uprawiania narciarstwa, ale oferuje także liczne szlaki piesze, rowerowe oraz atrakcje dla rodzin z dziećmi. Poniżej zamieszczamy kilka miejsc, które warto odwiedzić będąc w mieście: 

  • Skrzyczne (1257 m n.p.m.)
  • Szczyrk Mountain Resort
  • Malinowska Skała
  • Jaskinia Malinowska
  • Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski
  • Drewniany kościół św. Jakuba Apostoła
  • Deptak nad Żylicą.
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