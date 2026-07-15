Potężna ulewa sparaliżowała Śląsk. Do Raciborza wysłano dodatkowe zastępy straży pożarnej

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-07-15 12:07

Potężne ulewy i burze przeszły w środę nad województwem śląskim. Najtrudniejsza sytuacja panuje w powiecie raciborskim, gdzie strażacy interweniowali już ponad 130 razy. Ze względu na skalę zniszczeń do Raciborza skierowano dodatkowe siły Państwowej Straży Pożarnej z kilku miast regionu. Intensywne opady dały się we znaki także mieszkańcom Tychów i innych śląskich miejscowości.

Potężna ulewa sparaliżowała Racibórz. Ponad 130 interwencji strażaków

Środowe załamanie pogody przyniosło w woj. śląskim gwałtowne burze i ulewy. Najbardziej ucierpiał powiat raciborski, gdzie intensywne opady doprowadziły do licznych podtopień, zalanych ulic oraz utrudnień w ruchu drogowym. Według straży pożarnej liczba zgłoszeń przekroczyła już 130, a kolejne wezwania cały czas napływają.

W akcjach ratowniczych uczestniczą niemal wszystkie jednostki straży pożarnej z powiatu raciborskiego. Skala zdarzeń okazała się jednak tak duża, że konieczne było skierowanie dodatkowych sił z innych części województwa.

– Do działań w powiecie raciborskim zadysponowano dodatkowe siły Państwowej Straży Pożarnej z Gliwic, Cieszyna, Bielska-Białej i Katowic – przekazała Aneta Gołębiowska, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach.

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Zalane drogi i utrudnienia w ruchu

Największe problemy wystąpiły w Raciborzu. W wyniku intensywnych opadów zalana została droga krajowa nr 45, która na pewien czas została całkowicie zablokowana.

Policjanci kierowali ruchem i wyznaczali objazdy. Trudne warunki panowały również na innych drogach w powiecie raciborskim. Strażacy usuwali powalone drzewa, wypompowywali wodę z zalanych posesji i udrażniali przepusty.

Skutki ulewy odczuli także mieszkańcy Tychów, gdzie miejscami doszło do lokalnych podtopień i zalania ulic. To nie jedyne działania służb związane z niebezpieczną pogodą. W środę konieczna była także ewakuacja obozu harcerskiego w Kuźni Raciborskiej.

Ze względów bezpieczeństwa ponad 100 uczestników obozu zostało przeniesionych do tymczasowego schronienia. Decyzję podjęto w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami oraz zagrożeniem silnym wiatrem.

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Ostrzeżenia IMGW i alert RCB

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymuje dla województwa śląskiego ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Synoptycy prognozowali opady deszczu od 35 do 55 mm, porywy wiatru dochodzące do 65 km/h oraz lokalne opady gradu.

W związku z prognozami do mieszkańców wielu śląskich miast i powiatów trafiły również alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzegano przed możliwością wystąpienia gwałtownych burz, przerw w dostawie energii elektrycznej oraz apelowano o unikanie otwartych przestrzeni.

Służby przypominają, że podczas intensywnych opadów należy unikać zalanych ulic i nie próbować przejeżdżać przez miejsca, w których poziom wody jest nieznany. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, ponieważ lokalne podtopienia mogą pojawiać się bardzo szybko.

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