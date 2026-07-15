Gdzie nad wodę w województwie śląskim? Te kąpieliska zachwycają czystością

Wakacyjny wypoczynek zachęca do relaksu, dlatego Państwowy Serwis Kąpieliskowy udostępnił bieżące oceny stanu wód w Polsce. Z ponad siedmiuset zarejestrowanych punktów, prawie trzydzieści funkcjonuje na terenie województwa śląskiego, a wiele z nich charakteryzuje się świetnymi parametrami.

Choć głośno było o zakwicie sinic na tyskim akwenie Paprocany, nie rzutuje to na obraz całego województwa. Pomiary wykonane na przełomie czerwca i lipca dowodzą, że w dziewięciu śląskich punktach woda osiągnęła poziom doskonały.

Według danych serwisu, obecnie zakazy obowiązują jedynie w dwóch miejscach. Pierwszym z nich są Paprocany w Tychach ze względu na wspomniane sinice, natomiast drugim - Gminne Kąpielisko Wodnik w Kuźni Raciborskiej, gdzie obostrzenie nałożono po badaniach z 14 lipca (sezon zaplanowano tam od 26 czerwca do końca sierpnia).

Są to jednak odosobnione przypadki, ponieważ pozostałe akweny funkcjonują normalnie i w zdecydowanej większości oferują bezpieczne warunki do rekreacji.

Dziewięć śląskich kąpielisk z doskonałą jakością wody

Pomiary realizowane pod koniec czerwca i na początku lipca przyniosły świetne wieści dla miłośników plażowania. Aż dziewięć lokalizacji w regionie otrzymało status doskonałej jakości wody, co stanowi najwyższą notę w klasyfikacji.

Warto dodać, że ocena „dobra” również daje gwarancję spełnienia norm mikrobiologicznych i sanitarnych, co pozwala na bezpieczny wypoczynek.

Wszelkie szczegóły dotyczące najczystszych obiektów udostępniono w przygotowanej galerii zdjęć:

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Jak Sanepid bada wodę? Wskaźniki mikrobiologiczne i sinice

Państwowa Inspekcja Sanitarna, działając w oparciu o regulacje resortu zdrowia, regularnie weryfikuje warunki na kąpieliskach.

Kluczowe są analizy mikrobiologiczne, a dopuszczalne normy to maksymalnie:

400 jednostek tworzących kolonie enterokoków,

1000 jednostek Escherichia coli.

Inspektorzy skrupulatnie wypatrują również sinic, glonów oraz fitoplanktonu. Stwierdzenie ich zakwitu skutkuje natychmiastowym wyłączeniem obiektu z użytku.

Zjawisko to występuje głównie podczas upalnych i bezwietrznych dni w płytkich akwenach. Nagrzewająca się warstwa powierzchniowa staje się świetnym środowiskiem dla niepożądanych organizmów.

Służby sanitarne zwracają uwagę, że w upalne dni warunki ulegają dynamicznym zmianom. Przed planowanym wypoczynkiem warto zatem odwiedzić stronę Serwisu Kąpieliskowego, by uzyskać pewność co do aktualnego stanu wody i uniknąć rozczarowania w przypadku ewentualnych zamknięć.