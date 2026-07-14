Gigant z Beskidów wygrywa ranking. Oto najlepszy hotel w górach

Najlepsze hotele w Polsce. Zestawienie Travelist Hotel Star 2026

Plebiscyt Travelist Hotel Star 2026 należy do czołowych rankingów w rodzimej branży turystycznej, wyłaniając rokrocznie miejsca dyktujące najwyższe standardy relaksu. Przyznawanie nagród opiera się na skrupulatnych analizach profesjonalistów oraz opiniach samych urlopowiczów, dzięki czemu wyniki wiernie obrazują zarówno poziom usług, jak i autentyczne wrażenia z wyjazdów. Ostatnia edycja pokazała, że rywalizacja na polskim rynku hotelarskim przybiera na sile, a jakość nominowanych ośrodków jest bezprecedensowa. Całościowe wyniki plebiscytu można przeanalizować w tekście o najlepszych hotelach w Polsce tutaj: Najlepsze hotele w Polsce 2026. Perełki nad morzem, w górach i w miastach, natomiast szczegóły dotyczące zwycięzcy w kategorii górskiej przedstawiamy w dalszej części.

Polski wąż na szczycie. Mercure Szczyrk Resort najlepszym hotelem w górach

Mercure Szczyrk Resort bez wątpienia należy do najoryginalniejszych kompleksów w naszym kraju. Jego rozłożysta, ułożona kaskadowo konstrukcja wtopiona w górskie zbocze budzi skojarzenia z sunącym wężem, co tłumaczy przydomek nadany budynkowi. Warto zaznaczyć, że jest to zarazem jeden z najbardziej imponujących rozmiarowo hoteli w Polsce, gwarantujący setki pokoi z widokiem na urokliwy Beskid Śląski, a także najdłuższy budynek noclegowy na całym kontynencie. Odwiedzający mogą tam korzystać z wielu atrakcji:

bogato wyposażonej strefy SPA i wellness z kompleksami basenowymi,

lokali gastronomicznych oferujących dania lokalne i z różnych stron świata,

nowoczesnych sal konferencyjnych i stref eventowych,

licznych udogodnień dedykowanych rodzinom podróżującym z dziećmi.

Trudno się dziwić, że właśnie ta placówka zdobyła miano bezkonkurencyjnego hotelu w regionach górskich. Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi materiałami zdjęciowymi!

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Wije się jak wąż! To najdłuższy hotel w Europie. Ma 330 metrów

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Historia i lokalizacja Mercure Szczyrk Resort

Kompleks Mercure Szczyrk Resort znajduje się na imponującej wysokości przekraczającej 600 m n.p.m., co gwarantuje gościom rozległe, zachwycające widoki na beskidzkie szczyty, wliczając w to majestatyczne Skrzyczne. Obecnie miejsce to działa jako luksusowy obiekt pod szyldem znanej marki Accor. Zbudowano go na terenach słynnego przed laty ośrodka Orle Gniazdo, stanowiącego przez wiele dekad symbol i punkt orientacyjny Szczyrku. Całkowita długość gmachu to niewiarygodne 330 metrów.