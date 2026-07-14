Nadciągają burze. Alarm w 10 województwach! Dwa stopnie ostrzeżeń

IMGW wydało pilne ostrzeżenia pogodowe dla 10 województw, zapowiadając nadejście groźnych burz z gradem i silnym wiatrem.

Aż 10 regionów objęto alertami pierwszego i drugiego stopnia, z prognozowanymi opadami deszczu do 55 mm i porywami wiatru do 70 km/h.

Dowiedz się, które województwa znajdują się w strefie najwyższego zagrożenia i jak skutecznie zabezpieczyć się przed nadchodzącymi nawałnicami.

We wtorek, 14 lipca 2026 IMGW prognozuje burze - w 10 województwach wydano alerty. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje w województwach: lubuskim, wielkopolskim, łódzkim oraz na południowych krańcach podkarpackiego. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 23.00, z adnotacją, że mogą być kontynuowane.

Lokalnie wystąpią burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm. Możliwe porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu – podaje IMGW.

Natomiast ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla województw: podkarpackiego dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz południowych krańców woj. lubuskiego i świętokrzyskiego.

Miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie około 55 mm. Możliwe są porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu – czytamy.

IMGW wydał także alerty I i II stopnia przed silnym deszczem z burzami w województwach: świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim.

Co oznaczają ostrzeżenia IMGW?

Co tak naprawdę oznaczają ostrzeżenia? Jak podaje IMGW „Stopień 1 – najniższy, oznaczony kolorem żółtym; dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych, możliwe zagrożenie życia. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej”.

Natomiast kolorem pomarańczowym oznaczony jest alert drugiego stopnia „Stopień 2 – wyższy, oznaczony kolorem pomarańczowym; oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu”.