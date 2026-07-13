Francuz wpadł na granicy! Poszukiwany ENA za terroryzm i handel bronią

Brak dokumentów tożsamości nie uchronił go przed sprawiedliwością, a kluczowe okazały się nowoczesne technologie. Do zdarzenia doszło 9 lipca na przejściu granicznym w Medyce. Podczas rutynowej odprawy podróżnych, którzy pieszo przekraczali granicę, uwagę funkcjonariuszy Straży Granicznej zwrócił mężczyzna, deklarujący chęć dostania się na Ukrainę. Jak relacjonują służby, 25-latek nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów tożsamości, co natychmiast wzbudziło podejrzenia.

Podczas wstępnego rozpytania oświadczył, że jest obywatelem Francji. Sytuacja ta wymagała natychmiastowej weryfikacji. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych danych biometrycznych, mundurowi z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej szybko i bezbłędnie potwierdzili jego tożsamość. Okazało się, że nie jest to zwykły podróżny, a osoba ścigana przez wymiar sprawiedliwości. Informacje te natychmiast uruchomiły procedury związane z Europejskim Nakazem Aresztowania.

Zarzuty dla 25-latka: Terroryzm, broń i grupa przestępcza

Ustalenia Straży Granicznej okazały się szokujące. Cudzoziemiec był poszukiwany przez władze Francji właśnie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Zgodnie z francuskim prawem, 25-latkowi grozi kara pozbawienia wolności – nawet 4 lata.

Lista zarzutów jest długa i niezwykle poważna: obejmuje udział w grupie przestępczej, nielegalny obrót bronią i amunicją, a także deklarowanie chęci popełnienia aktów terrorystycznych. Tego typu przestępstwa są traktowane z najwyższą powagą w całej Unii Europejskiej, co podkreśla znaczenie międzynarodowej współpracy służb. Zatrzymany mężczyzna został natychmiast przekazany do dyspozycji polskiego sądu, który podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu. Francuz trafił do aresztu na 60 dni, oczekując na dalsze procedury ekstradycyjne.

Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej regularnie odnotowują sukcesy w walce z międzynarodową przestępczością; od początku roku zatrzymali już ponad 100 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania.