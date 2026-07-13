Pentagon pokazał szokujące zdjęcia UFO. To dowód na istnienie kosmitów?

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-07-13 12:40

Myślisz, że tak zwane zdjęcia UFO są dowodem na nieistnienie kosmitów, bo nawet w XXI wieku tak naprawdę nic na tych fotografiach nie widać? Na tych nowych coś się jednak faktycznie pojawia! Cokolwiek to jest, to już nie jest jasna plamka na czarnym tle. Nowe zdjęcia UFO pokazane przez Pentagon w ramach odtajniania dokumentów na ten temat faktycznie mogą robić wrażenie. Zobacz je i oceń sam!

Budynek Pentagonu z lotu ptaka. Na miniaturze czarno-białe nagranie obiektu UFO. O nowych dowodach przeczytasz na SE.
Autor: Ivan Cholakov/Shutterstock, Pentagon/ Shutterstock

Pentagon ujawnił nowe materiały o UFO. Pilot: „Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego”

Te zdjęcia i filmy mogą naprawdę zaintrygować! Pentagon opublikował kolejną partię dokumentów i nagrań dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (UAP), czyli po prostu UFO. Wśród udostępnionych materiałów znalazły się relacje wojskowych pilotów, nagrania z kamer na podczerwień oraz dokumenty opisujące tajemnicze obiekty obserwowane nad bazami wojskowymi i morzami. Nowa publikacja obejmuje 14 dokumentów, 19 filmów, cztery nagrania dźwiękowe i trzy zdjęcia. Pochodzą one m.in. z Pentagonu, NASA, CIA, FBI i Departamentu Energii. Zostały opublikowane na specjalnej stronie internetowej utworzonej po decyzji prezydenta Donalda Trumpa o stopniowym ujawnianiu archiwów dotyczących UAP.

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Kosmici nad obiektami związanymi z bronią jądrową?

Jednym z najbardziej interesujących dokumentów jest raport pilota wojskowego z 2019 roku. Opisał on obiekt, który poruszał się z dużą prędkością i miał prostokątny kształt. Jak napisał, w ciągu 28 lat służby w lotnictwie wojskowym nigdy wcześniej nie widział czegoś o takich właściwościach. Dodał, że także inni doświadczeni członkowie załogi nie potrafili wyjaśnić, czym był obserwowany obiekt. W materiałach znalazł się także raport z 2015 roku dotyczący zdarzenia nad zakładem Pantex w Teksasie, gdzie przechowywana jest broń jądrowa. Dwóch funkcjonariuszy próbowało dogonić niezidentyfikowany obiekt, jednak bez powodzenia. Według ich relacji poruszał się bezgłośnie i nie było widać żadnego napędu.

W 2025 roku wojskowe czujniki zarejestrowały obiekt przypominający sześcioramienną gwiazdę

Opublikowano również nagrania z obserwacji prowadzonych nad Atlantykiem, Pacyfikiem, Morzem Wschodniochińskim i Morzem Żółtym. Na jednym z filmów z 2025 roku wojskowe czujniki zarejestrowały obiekt przypominający sześcioramienną gwiazdę. Wśród odtajnionych materiałów znalazł się też zapis konferencji naukowców z 1949 roku. Eksperci dyskutowali wtedy o tajemniczych „zielonych kulach ognia”, które pojawiały się nad laboratorium w Los Alamos. Mimo wielu analiz nie udało się jednoznacznie wyjaśnić tego zjawiska. Pentagon zapowiedział, że to nie koniec odtajniania archiwów. Kolejne dokumenty i nagrania mają zostać opublikowane w najbliższych miesiącach.

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