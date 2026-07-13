Utonęli podczas ratowania dzieci. Dramatyczna akcja na plaży

Tragedia na plaży Seaton Carew. Dwóch mężczyzn zginęło w morzu ratując dzieci

Do tych tragicznych wydarzeń doszło w sobotnie popołudnie na plaży Seaton Carew w angielskim Hartlepool. Służby ratunkowe zostały poinformowane o godzinie 15.45, że w wodach morza topi się dwójka dzieci. Dwóch dorosłych mężczyzn błyskawicznie rzuciło się na ratunek jeszcze przed przyjazdem ratowników. Bohaterska interwencja zakończyła się sukcesem, dzieci zostały wydobyte z wody. Niestety śmiałkowie nie zdołali samodzielnie wrócić na ląd i zostali porwani przez fale. Na miejsce wysłano jednostki straży przybrzeżnej, policję, zespoły pogotowia ratunkowego i ratowników brytyjskiej organizacji RNLI. Ostatecznie wydobyto mężczyzn z wody, ale reanimacja nie przyniosła żadnego rezultatu. Ocalone dzieci przewieziono do szpitala, ich stan jest stabilny.

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Posłowie Jonathan Brash iMatt Vickers składają kondolencje

Śledczy zakwalifikowali zdarzenie jako nieszczęśliwy wypadek. Cała społeczność regionu Seaton Carew pogrążyła się w smutku. Poseł Partii Pracy reprezentujący okręg Hartlepool, Jonathan Brash, określił dramat jako „rozdzierającą serce tragedię”. Swój głęboki żal wyraził także parlamentarzysta z grona konserwatystów, Matt Vickers. Polityk przekazał najszczersze wyrazy współczucia bliskim zmarłych.

BREAKING: Two men have died after going into the water in a rescue attempt at Seaton Carew beach in Hartlepool.They were trying to help two children who had got into difficulty, Cleveland Police said.Latest: https://t.co/m6t0lip1xx📺 Sky 501, Virgin 602 and Freeview 233 pic.twitter.com/4ngmejM2Vn— Sky News (@SkyNews) July 12, 2026

– Nie ma słów, które mogłyby zmniejszyć ból rodzin, przyjaciół i bliskich. Myślami jestem z nimi wszystkimi i wiem, że całe miasto będzie pamiętać o tych mężczyznach – powiedział.

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