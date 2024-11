Były wojskowy o kosmitach i broni atomowej. Tylko trzy słowa!

Dawny urzędnik armii USA powiedział, że kosmici odwiedzają bazy nuklearne. Jego zdaniem chcą nam powiedzieć coś krótkiego i dosadnego!

Dyskusje o UFO w amerykańskim Kongresie nikogo już nie dziwią! Niedawno ta szacowna instytucja przeprowadziła tak zwane wysłuchanie w sprawie życia pozaziemskiego i ewentualnych dowodów na jego istnienie. Jak wiadomo, od lat rządy części państw, w tym USA, odtajniają dokumenty związane ze spotkaniami z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi. Sprawa wydaje się na tyle poważna, że władze zajmują się tym wszystkim całkiem na poważnie. Choćby dlatego, że jak pokazała historia najnowsza, zielone ludziki niekoniecznie przybywają z innej galaktyki. Ale są i tacy, w dodatku m.in, dawni piloci czy wojskowi, którzy uważają przynajmniej niektóre zagadkowe zjawiska za efekt działania inteligencji pozaziemskiej. Choć brzmi to jak żart, dawni pracownicy amerykańskiej armii twierdzą, że kosmici odwiedzają miejsca na Ziemi, w których trzymana jest broń nuklearna.

„Dla mnie oznacza to, że wysyłali nam wiadomość o broni nuklearnej..."

Do mediów społecznościowych trafił film pokazujący rozmowę dawnego urzędnika armii USA z kongresmenką Nancy Mace podczas niedawnego przesłuchania w sprawie UFO w Kongresie. Robert Salas to były kontroler uzbrojenia amerykańskiego i pilot drona. Podczas wysłuchania mówił o tym, że UFO odwiedzają bazy nuklearne na całym świecie. Na szczęście nie po to, by doprowadzić do jakiegoś kataklizmu, bo szkód po dziwnych zjawiskach nie odnotowano, nie licząc wyłączeń systemów nawigacyjnych. Kongresmenka zapytała Salasa, czy kosmici chcą nam przez to coś powiedzieć, a on odrzekł: „Dla mnie oznacza to, że wysyłali nam wiadomość o broni nuklearnej – 'WTF, broń nuklearna'” - wypalił dawny pracownik Pentagonu, a po chwili przeprosił za wulgaryzm. Miał chyba na myśli to, że dla ufoludków niepojęte jest, by ktoś mógł być tak głupi, aby produkować broń nuklearną i rozważać jej użycie. Wcześniej było głośno o słowach Roberta Hastingsa, który od lat przeprowadza wywiady z byłymi i obecnymi żołnierzami armii Stanów Zjednoczonych na temat UFO. Powiedział on niedawno dla News Now: „Mogę powiedzieć, że wszystkie główne bazy rakiet nuklearnych, od tych działających w latach 60. i 70., po te, które działają obecnie, były odwiedzane wielokrotnie rok po roku, zgodnie ze źródłami, z którymi rozmawiałem”.

