W tych lasach jest zatrzęsienie grzybów. Te mapy pokazują, gdzie je znaleźć [Mapy grzybów 2026]

Sezon na grzyby trwa w najlepsze, w ostatnich dniach najczęściej zbierano kurki.

Dostępne są internetowe mapy grzybów, które na podstawie zgłoszeń grzybiarzy wskazują miejsca obfite w zbiory.

Najwięcej grzybów można znaleźć kilka dni po opadach deszczu.

Chociaż z grzybobraniem kojarzy się głównie jesień, to już w czerwcu pojawiały się informacje o pierwszych okazach borowików w lasach. Okazuje się więc, że sezon na grzyby trwa w najlepsze.

W mediach społecznościowych co rusz pojawiają się zdjęcia pełnych koszy i dorodnych okazów. W Polsce zbieramy borowiki, podgrzybki, maślaki, kurki, koźlarze, czy kanie. W lipcu pojawiają się głównie kurki, koźlarze i maślaki.

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy grzyb jest jadalny, lepiej nie ryzykować – niektóre trujące okazy różnią się tylko nieznacznie od jadalnych grzybów, a ich spożycie może skończyć się dla nas bardzo źle.

Mapa grzybów 2026

Gdzie wybrać się na grzyby? Wprawieni grzybiarze mają swoje stałe miejsca na zbiory. Jak je znaleźć, jeśli nie mamy ochoty godzinami krążyć po lesie? Coraz więcej osób sprawdza internetową mapę grzybów, która pozwala ocenić, czy w danym miejscu możemy spodziewać się wysypu grzybów, czy wręcz przeciwnie. Grzybiarze publikują zdjęcia ze swoimi zbiorami i piszą, gdzie wystąpiły.

Popularnymi miejscami, gdzie znajdziecie mapę grzybów są strony: grzyby.pl oraz sezonnagrzyby.pl.

W przeważającej części to kurki są obecnie najczęściej zbieranymi grzybami.

Kiedy na grzyby?

Przysłowie „rosnąć jak grzyby po deszczu” nie wzięło się znikąd. Doświadczeni grzybiarze to wiedzą – najwięcej grzybów można zebrać kilka dni po opadach deszczu. Gdy panuje susza, trudno o piękne okazy. Najlepszy czas na grzybobranie wciąż przed nami, ponieważ w Polsce to zwykle okres od połowy sierpnia do października.