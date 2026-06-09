Te grzyby właśnie pojawiły się w polskich lasach. Grzybiarze są zachwyceni. „W sam raz na grzybowy sos”

Pojawiły się pierwsze, wyczekiwane borowiki, wywołując euforię wśród grzybiarzy.

Nadleśnictwo Baligród potwierdza wysyp borowika ceglastoporego.

Sprawdź kluczową wskazówkę, jak szybko odróżnić bezpieczny gatunek od niebezpiecznego i uniknąć zatrucia podczas leśnych zbiorów!

Wielu pewnie czekało na tę informację – borowik ceglastopory już zaczął pojawiać się w lasach. Chociaż zbiory grzybów zwykle kojarzymy z jesienią, wprawieni grzybiarze dobrze wiedzą, kiedy i gdzie zaczynają pojawiać się pierwsze okazy. Sezon na borowika ceglastoporego trwa nawet do października.

Nadleśnictwo Baligród udostępniło zdjęcia pierwszych okazów!

- Popadało i sypnęło borowikiem ceglastoporym bo baligrodzkich jedlinach. W sam raz na grzybowy sos do niedzielnego obiadu – czytamy w zamieszczonym wpisie.

W komentarzach internauci chwalą się swoimi zbiorami – co tylko potwierdza fakt, że warto wybrać się na zbiory już teraz!

„Fajnie, że już są, jest to bardzo smaczny grzyb” , „Pięknie, uwielbiam zbierać grzyby” – można przeczytać.

Pomyłka tych grzybów może sporo kosztować

Zawsze jednak należy pamiętać o tym, by do koszyka trafiały tylko te okazy grzybów, których jesteśmy pewni! Borowika ceglastoporego łatwo pomylić można z borowikiem szatańskim, który jest trujący! Grzyboznawca Wiesław Kamiński w rozmowie z serwisem Kobieta Interia Oba grzyby można j odróżnić – wystarczy je nacisnąć.

Krasnoborowik ceglastopory mocno zmienia kolor, już przy lekkim ucisku szybko niebieszczeje, z kolei borowik szatański delikatnie i powoli sinieje – mówi.