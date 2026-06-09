Te grzyby właśnie pojawiły się w polskich lasach. Grzybiarze są zachwyceni. „W sam raz na grzybowy sos”

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-09 13:51

To świetna informacja dla wszystkich grzybiarzy! W lesie pojawiły się pierwsze okazy borowików. Informację i zdjęcia dorodnych okazów zamieściło Nadleśnictwo Baligród w mediach społecznościowych.

W tych krajach grzybobranie jest karalne. Czy Polska jest rajem dla grzybiarzy?

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Autor: Pixabay.com
  • Pojawiły się pierwsze, wyczekiwane borowiki,  wywołując euforię wśród grzybiarzy.
  • Nadleśnictwo Baligród potwierdza wysyp borowika ceglastoporego. 
  • Sprawdź kluczową wskazówkę, jak szybko odróżnić bezpieczny gatunek od niebezpiecznego i uniknąć zatrucia podczas leśnych zbiorów!

Wielu pewnie czekało na tę informację – borowik ceglastopory już zaczął pojawiać się w lasach. Chociaż zbiory grzybów zwykle kojarzymy z jesienią, wprawieni grzybiarze dobrze wiedzą, kiedy i gdzie zaczynają pojawiać się pierwsze okazy. Sezon na borowika ceglastoporego trwa nawet do października.

Nadleśnictwo Baligród udostępniło zdjęcia pierwszych okazów!

- Popadało i sypnęło borowikiem ceglastoporym bo baligrodzkich jedlinach. W sam raz na grzybowy sos do niedzielnego obiadu – czytamy w zamieszczonym wpisie.

W komentarzach internauci chwalą się swoimi zbiorami – co tylko potwierdza fakt, że warto wybrać się na zbiory już teraz!

„Fajnie, że już są, jest to bardzo smaczny grzyb” , „Pięknie, uwielbiam zbierać grzyby” – można przeczytać.

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Pomyłka tych grzybów może sporo kosztować

Zawsze jednak należy pamiętać o tym, by do koszyka trafiały tylko te okazy grzybów, których jesteśmy pewni! Borowika ceglastoporego łatwo pomylić można z borowikiem szatańskim, który jest trujący! Grzyboznawca Wiesław Kamiński w rozmowie z serwisem Kobieta Interia Oba grzyby można j odróżnić – wystarczy je nacisnąć. 

Krasnoborowik ceglastopory mocno zmienia kolor, już przy lekkim ucisku szybko niebieszczeje, z kolei borowik szatański delikatnie i powoli sinieje – mówi.

Czy warto jeść grzyby?
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GRZYBY