Pogoda dla Rzeszowa: 28-30 sierpnia

Weekend zapowiada się w Rzeszowie bardzo ciepło, a temperatury w ciągu dnia nie spadną poniżej 27 stopni. Mimo to pogoda będzie zmienna. Po słonecznym piątku nadejdzie pochmurna i wietrzna sobota, która jednocześnie okaże się najcieplejszym dniem. Niedziela z kolei przyniesie powrót bezchmurnego nieba i uspokojenie aury.

Piątek: Słoneczny i bardzo ciepły start weekendu

Weekend rozpocznie się w Rzeszowie idealną, letnią pogodą. Piątek, 28 sierpnia, upłynie pod znakiem bezchmurnego nieba, co zachęci do spędzania czasu na zewnątrz. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 28 stopni Celsjusza. Noc będzie jednak znacznie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 11 stopni. Tego dnia powieje umiarkowany wiatr, osiągając prędkość około 5 m/s.

Sobota: Najwyższa temperatura, ale pod chmurami

W sobotę pogoda w Rzeszowie wyraźnie się zmieni. Chociaż będzie to najcieplejszy dzień weekendu z temperaturą sięgającą nawet 29 stopni, słońce skryje się za gęstymi chmurami. Prognozowane jest duże zachmurzenie, a lokalnie mogą pojawić się symboliczne, przelotne opady deszczu. Tego dnia odczuwalny będzie także najsilniejszy wiatr, wiejący ze średnią prędkością około 6 m/s. Noc z soboty na niedzielę będzie również najcieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 15 stopni.

Niedziela: Spokojny i słoneczny finał weekendu

Ostatni dzień weekendu, 30 sierpnia, przyniesie uspokojenie i powrót słonecznej aury. Niebo nad Rzeszowem znów będzie bezchmurne, a temperatura w ciągu dnia osiągnie komfortowe 27 stopni Celsjusza. Największą zmianą w stosunku do soboty będzie jednak wiatr, który osłabnie do zaledwie 1 m/s. Sprawi to, że dzień będzie odczuwalnie spokojniejszy. W nocy temperatura spadnie do około 12 stopni.

Jak spędzić weekend w Rzeszowie?

Taka prognoza daje sporo możliwości, ale warto dopasować plany do aury. Piątek i niedziela, z bezchmurnym niebem i słabszym wiatrem, to idealny czas na aktywności na świeżym powietrzu – od spacerów po miejskich parkach, przez wycieczki rowerowe, po relaks nad wodą. Z kolei sobota, mimo najwyższej temperatury, z powodu chmur i silniejszego wiatru może być lepszym dniem na spotkania w kawiarnianych ogródkach czy inne formy spędzania czasu, które nie wymagają bezpośredniej ekspozycji na słońce. Niewielkie opady nie powinny pokrzyżować planów.

Dane pogodowe: OpenWeather