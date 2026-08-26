Ciała 12 ofiar tragedii na Węgrzech są już w Polsce. Prokuratura zapowiada sekcje zwłok

Ciała ofiar katastrofy wróciły do Polski. Zaplanowano sekcje zwłok

Jak poinformowała prokurator, sekcje zwłok ofiar zostaną przeprowadzone w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w najbliższy czwartek i piątek (27 i 28 sierpnia).

Prokuratura Okręgowa w Krośnie podjęła również działania zmierzające do przejęcia śledztwa od strony węgierskiej. We wtorek do ministra sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego skierowany został formalny wniosek w tej sprawie.

Rzeczniczka krośnieńskiej prokuratury zapowiadała taki krok już w ubiegłym tygodniu. Jak wówczas tłumaczyła, za przejęciem postępowania przez polskich śledczych przemawia przede wszystkim fakt, że zarówno podejrzany, jak i wszyscy pokrzywdzeni są obywatelami Polski.

Emilia Mielus z Biura Mediów i Komunikacji Społecznej MSZ poinformowała, że ciała ofiar zostały przetransportowane do kraju w środę dwoma wojskowymi samolotami CASA. Maszyny wylądowały w Krakowie. Operacja odbyła się przy wsparciu wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz MON.

- Chciałabym podkreślić, że cała operacja udała się dzięki olbrzymiej pracy polskich konsulów na Węgrzech, którzy bardzo sprawnie zadziałali w celu dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności wymaganych do takiego transportu - oświadczyła Mielus.

Informację o sprowadzeniu ciał do Polski przekazała również wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul. We wpisie opublikowanym na profilu urzędu wojewódzkiego podziękowała wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację transportu.

Wojewoda podziękowała m.in. prezydentowi Rzeszowa, starostom powiatów rzeszowskiego, jasielskiego, brzozowskiego i strzyżowskiego, służbom, pracownikom Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz polskim służbom konsularnym „za współpracę, pomoc i sprawne działania w dopełnieniu wszystkich formalności związanych z transportem ciał ofiar do kraju”. Podziękowania skierowała również do kierownictwa MON za udostępnienie samolotów.

Trzy osoby nadal w szpitalach na Węgrzech. Kierowca został aresztowany

Jak przekazała wojewoda podkarpacki, trzech poszkodowanych wciąż przebywa w węgierskich szpitalach. Jeśli ich stan zdrowia będzie na to pozwalał, również zostaną przewiezieni do Polski. Kolejne trzy osoby pozostają pod opieką lekarzy w Rzeszowie, natomiast pozostali uczestnicy tragicznego wypadku wrócili już do domów.

- Jeśli ich stan zdrowia na to pozwoli, zostaną przetransportowane do Polski – podała wojewoda. – Kolejne trzy osoby nadal przebywają w szpitalach w Rzeszowie. Pozostali uczestnicy wypadku są już w swoich domach – dodała.

Poszkodowani oraz rodziny uczestników katastrofy mogą nadal korzystać z pomocy psychologicznej. Jej koordynatorem jest Irena Marszałek-Czekierda, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Osoby potrzebujące wsparcia mogą kontaktować się pod numerem +48 889 052 667.

Przypomnijmy, że do tragicznego wypadku doszło 16 sierpnia około godz. 1 na autostradzie M3 w pobliżu miejscowości Mezőkeresztes we wschodniej części Węgier. Autokarem podróżowało 59 Polaków wracających z pielgrzymki do Medziugorie w Bośni i Hercegowinie.

W katastrofie zginęło 12 osób. Wszystkie ofiary były dorosłymi mieszkańcami województwa podkarpackiego. Po wypadku zatrzymany został kierowca autokaru. Węgierska prokuratura postawiła mu zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego, którego skutkiem była śmierć wielu osób. Sąd zdecydował o aresztowaniu mężczyzny na 30 dni, do 18 września.

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