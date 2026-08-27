CBŚP zlikwidowało potężne laboratorium na Podkarpaciu! Zatrzymani Białorusini i obywatel Ukrainy

Policja zlikwidowała laboratorium narkotyków. Zabezpieczono ponad 28 kg mefedronu

Policjanci z CBŚP i Komendy Stołecznej Policji, przy wsparciu funkcjonariuszy z Rzeszowa i Dębicy, przeprowadzili akcję wymierzoną w osoby produkujące narkotyki. Pod koniec ubiegłego tygodnia weszli na jedną z posesji w powiecie dębickim.

Na miejscu odkryli profesjonalne laboratorium, w którym produkowano narkotyki syntetyczne, w tym mefedron. Policjanci znaleźli również kompletną linię wykorzystywaną do jego produkcji. Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 28 kilogramów gotowego mefedronu w kryształach, który był przygotowany do dalszej sprzedaży.

W związku ze sprawą zatrzymano trzech mężczyzn – dwóch obywateli Białorusi w wieku 31 i 37 lat oraz 24-letniego obywatela Ukrainy.

- Funkcjonariusze zabezpieczyli także substancje znajdujące się na różnych etapach krystalizacji. Materiał został przekazany do analizy przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Zabezpieczenie takiej ilości gotowego narkotyku oraz funkcjonującej linii produkcyjnej pozwoliło na przerwanie procesu wytwarzania i udaremnienie wprowadzenia znacznej ilości narkotyków na rynek - przekazuje CBŚP w komunikacie.

Trzej podejrzani usłyszeli zarzuty. Sąd zdecydował o areszcie

Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Dębicy, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące produkcji znacznych ilości narkotyków. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o ich tymczasowe aresztowanie.

Sąd przychylił się do wniosku i zdecydował, że wszyscy trzej podejrzani trafią do aresztu. Dalsze śledztwo w tej sprawie prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

- Likwidacja kolejnego laboratorium to nie tylko zatrzymania podejrzanych, ale przede wszystkim przerwanie procesu produkcji i udaremnienie wprowadzenia na rynek znacznej ilości niebezpiecznych substancji. Policjanci CBŚP nadal prowadzą działania wymierzone w osoby stojące za narkotykowym procederem, niezależnie od jego skali i miejsca prowadzenia działalności – dodają funkcjonariusze CBŚP.

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