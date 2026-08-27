Lot ze Skiatos do Neapolu. Kapitan: "Samolot jest przeciążony"

Pasażerowie samolotu lecącego z greckiej wyspy Skiatos do Neapolu usłyszeli tuż przed startem, że maszyna jest przeciążona i część bagaży musi zostać na lotnisku. Nietypowy komunikat kapitana, podyktowany względami bezpieczeństwa, początkowo wywołał protesty, lecz jego stanowcza postawa ostatecznie spotkała się z aplauzem. O sprawie poinformował portal Napoli Today.

Protesty na pokładzie. Kapitan powołuje się na bezpieczeństwo

Do zdarzenia doszło na pokładzie samolotu, którym ponad 180 włoskich turystów wracało z wakacji w Grecji. Jak informują włoskie media, kapitan poinformował pasażerów, że z powodu zbyt dużej masy maszyny nie można zabrać wszystkich walizek. Jego słowa wywołały zdumienie i głośne protesty, a zapewnienia o dostarczeniu bagaży w późniejszym terminie nie uspokoiły nastrojów. W odpowiedzi pilot stanowczo wyjaśnił, że to on podejmuje decyzje podyktowane względami bezpieczeństwa i aby samolot mógł wystartować, musi być lżejszy. Dodał, że rozważano ograniczenie liczby pasażerów, ale ostatecznie zdecydowano się na „mniejsze zło”, czyli pozostawienie części bagaży.

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Ultimatum pilota i techniczne przyczyny decyzji

Nagranie z incydentu, rozpowszechnione przez włoskie media, ukazuje konsekwentną postawę pilota. W trakcie ożywionej dyskusji przypominał, że to on odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich i nie odleci, dopóki masa maszyny nie zostanie zredukowana. W końcu postawił podróżnym ultimatum.

Samolot muszą opuścić albo pasażerowie, albo bagaże. Co wolicie? — pytał.

✈️ Poco prima della partenza il comandante del volo Skiathos-Napoli ha informato i passeggeri che i bagagli non potevano essere imbarcati e che sarebbero dovuti essere trasportati successivamente. Una decisione legata al vento e alla lunghezza della pista, che rendono necessario… pic.twitter.com/b4l9iu4qn1— RTL 102.5 (@rtl1025) August 26, 2026

Nikt z podróżnych nie zdecydował się opuścić pokładu. Jak wyjaśnił portal Napoli Today, przyczyną problemów mogły być trudne warunki na lotnisku na Skiatos, którego pas startowy jest stosunkowo krótki. Przed każdym lotem załoga musi obliczyć tzw. osiągi samolotu, biorąc pod uwagę m.in. jego masę, temperaturę, długość pasa oraz siłę i kierunek wiatru. Jeśli margines bezpieczeństwa jest niewystarczający, konieczna jest redukcja wagi. Po długiej dyskusji i stanowczych wyjaśnieniach kapitana jego decyzja została ostatecznie przyjęta brawami.

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