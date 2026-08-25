Skolim zagra na imprezie Karola Nawrockiego! Lista gwiazd jest dłuższa

Prezydent Karol Nawrocki otwiera rezydencję w Juracie dla młodego pokolenia, łącząc polityczne debaty z zaskakującą rozrywką.

Wydarzenie "Przyszłość.pl" zapowiada niecodzienne połączenie, gdzie obok oficjalnych spotkań wystąpią gwiazdy takie jak Skolim i Kubańczyk.

Ta unikalna mieszanka kultury i polityki w prezydenckiej scenerii to coś, czego jeszcze nie było – zobacz, jak Jurata zmienia swoje oblicze.

Karol Nawrocki otwiera Rezydencję Prezydenta RP w Juracie dla młodego pokolenia, a oficjalne spotkania i debaty zostaną połączone z całkiem sporą dawką rozrywki. W dniach 29–30 sierpnia odbędzie się tam Przyszłość.pl, wydarzenie skierowane do osób w wieku od 18 do 26 lat. Uczestnicy będą mogli spotkać się z prezydentem, ministrami i zaproszonymi gośćmi, ale program zdecydowanie nie kończy się na polityce.

Jednym z nazwisk, które szczególnie przyciąga uwagę, jest Skolim. Konrad Skolimowski, którego przeboje mają miliony odsłon w internecie, wystąpi przed uczestnikami wydarzenia organizowanego w prezydenckiej rezydencji. To dość nieoczywiste połączenie świata polityki i muzycznej rozrywki może być jednym z najbardziej komentowanych elementów całego weekendu.

Skolim wystąpi w Juracie. Nie będzie sam

Skolim nie będzie jedynym artystą, którego zaproszono na Przyszłość.pl. Na scenie wystąpią także Kubańczyk, WonerS i Tomasz Lubert. Wieczorem klimat ma zmienić się diametralnie. Organizatorzy zapowiedzieli również „Chopin nad Bałtykiem”, czyli plenerowy koncert pianistów Hyuka i Hyo Lee na plaży.

Muzyczna część programu jest więc mocno zróżnicowana. Skolim kojarzony jest przede wszystkim z tanecznymi przebojami, Kubańczyk z rapem, a Tomasz Lubert to gitarzysta, kompozytor i producent związany m.in. z zespołami Virgin, Video i Volver. Lubert wystąpi wspólnie z WonerS.

Nie tylko koncert Skolima. Nawroccy szykują więcej atrakcji

Wydarzenie ma jednak przede wszystkim dać młodym możliwość bezpośredniej rozmowy z Karolem Nawrockim. Prezydent zapowiada, że chce poznać ich potrzeby, spojrzenie na Polskę i pomysły dotyczące jej przyszłości. Zaplanowano debaty, wykłady oraz mniej formalne spotkania.

Nietypowych punktów programu będzie więcej. Przez dwa dni ma działać otwarta strefa sportowa, a organizatorzy przewidzieli aktywności na plaży i wodzie, zawody, konkursy oraz bieg z Parą Prezydencką.

Swój punkt programu będzie miała także Marta Nawrocka. Pierwsza dama zaprosi uczestniczki na rozmowy o oczekiwaniach młodych kobiet wobec Polski. Spotkanie odbędzie się przy matchy, a później zaplanowano zajęcia z samoobrony obejmujące pokaz technik i ćwiczenia.

Prezydencka rezydencja w zupełnie innej odsłonie

Całość odbędzie się w miejscu, które zazwyczaj kojarzy się ze znacznie bardziej oficjalnymi wydarzeniami. Po raz pierwszy Rezydencja Prezydenta RP w Juracie ma zostać otwarta w takiej formule dla młodego pokolenia. W przeszłości gościli tu m.in. George W. Bush, Václav Havel i król Juan Carlos.

Teraz przez dwa dni zamiast wyłącznie oficjalnych rozmów będą tam debaty, sport, spotkania z młodymi i koncerty.

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