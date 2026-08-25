Nie żyje ceniony chirurg. Piotr Momot miał zaledwie 38 lat

Informacje o śmierci lekarza pojawiły się w mediach społecznościowych placówek, z którymi był związany zawodowo. Pożegnały go m.in. liczne centra stomatologiczne, w których przyjmował pacjentów i przeprowadzał zabiegi.

Tragiczne doniesienia potwierdziła także rodzina lekarza. Piotr Momot zmarł 20 sierpnia 2026 roku. Przyczyna śmierci 38-letniego specjalisty nie została ujawniona.

„Życie potrafi być niewyobrażalnie brutalne”

Współpracownicy Piotra Momota opublikowali poruszające pożegnanie. Podkreślili, że wiadomość o jego odejściu była dla całego zespołu ogromnym ciosem. Jeszcze niedawno wspólnie pracowali, rozmawiali i spotykali się każdego dnia. Teraz przyszło im żegnać kolegę, któremu, jak napisali, życie dało zdecydowanie za mało czasu.

Piotr Momot został opisany jako chirurg obdarzony ogromną wiedzą, doświadczeniem i wyjątkowym podejściem do pacjentów. Osoby, które z nim pracowały, zapamiętały jednak nie tylko jego profesjonalizm. Wspominały także poczucie humoru, dystans do siebie, życzliwość i atmosferę, którą potrafił stworzyć wokół siebie.

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„Byłeś wspaniałym chirurgiem, ale przede wszystkim człowiekiem pełnym życia” – napisali współpracownicy. W dalszej części pożegnania podkreślili, że obecności lekarza niemal zawsze towarzyszyły śmiech, żart i dobra energia.

Ceniony specjalista z Warszawy

Piotr Momot był absolwentem Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Po studiach rozpoczął kształcenie w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej. Po sześciu latach specjalizacji zdał egzamin specjalizacyjny i rozwijał swoją karierę jako chirurg oraz implantolog.

Pracował między innymi jako starszy asystent w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. Placówka działa w strukturach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz był również związany z prywatnymi klinikami i gabinetami stomatologicznymi.

Pod pożegnalnymi wpisami pojawiło się wiele komentarzy pozostawionych przez współpracowników i pacjentów. Autorzy wspominali nie tylko umiejętności Piotra Momota, ale także udzielane wsparcie, cierpliwość oraz gotowość do dzielenia się wiedzą.

Śmierć Piotra Momota jest ogromną stratą dla jego rodziny, przyjaciół, pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Pamięć o nim pozostanie nie tylko w wykonanych zabiegach i przekazanej wiedzy, ale również w osobistych wspomnieniach ludzi, którym pomagał.