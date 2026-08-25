Wielki kongres AI tylko dla kobiet. Rusza OCTO AI w Warszawie

We wrześniu 2026 r. stolica ugości pierwszy w naszym kraju kongres OCTO AI dedykowany wyłącznie kobietom , stawiający na praktyczne podejście do sztucznej inteligencji, pozbawione trudnego, branżowego słownictwa.

, stawiający na praktyczne podejście do sztucznej inteligencji, pozbawione trudnego, branżowego słownictwa. Bez względu na to, czy masz już doświadczenie, czy dopiero zaczynasz, zdobędziesz wiedzę, jak wdrożyć AI w marketingu, sprzedaży, zarządzaniu i codziennej pracy , co pozwoli Ci zyskać przydatne na rynku kompetencje.

, co pozwoli Ci zyskać przydatne na rynku kompetencje. Harmonogram dwóch dni przewiduje udział ponad 80 specjalistów, 8 paneli tematycznych, praktyczne warsztaty oraz sesje Live Case Solving , a wszystko to zwieńczone certyfikatem.

, a wszystko to zwieńczone certyfikatem. Głównym założeniem jest stworzenie przyjaznego środowiska dla pań, by mogły poznawać nowe technologie bez niezrozumiałego żargonu i natychmiast wykorzystywać nowe umiejętności w swoich biznesach.

Współczesny biznes opiera się na sztucznej inteligencji, która rewolucjonizuje codzienne obowiązki i proces decyzyjny. Wiele pań pragnie zgłębić tę dziedzinę, jednak często powstrzymuje je zawiły język techniczny. Odpowiedzią na te wyzwania jest OCTO AI – pionierski, certyfikowany zjazd o tematyce AI, stworzony specjalnie dla żeńskiego grona odbiorców. Event odbędzie się w dniach 19 i 20 września 2026 roku w przestrzeniach warszawskiej Kinoteki. Inicjatorem wydarzenia jest fundacja zarządzana przez Blankę Jolantę Bednarkiewicz, która pełni funkcję prezesa OCTO Foundation.

Dla kogo przeznaczone jest wydarzenie OCTO AI w Warszawie?

To nic innego jak dwudniowe forum dla pań nastawionych na wdrażanie rozwiązań sztucznej inteligencji do swoich codziennych działań. Zaproszenie jest otwarte dla wszystkich – niezależnie od tego, czy kierujesz własnym przedsiębiorstwem, jesteś menedżerką w dużej korporacji, czy po prostu chcesz ułatwić sobie wykonywanie codziennych zadań zawodowych. Rozkład jazdy przygotowano tak, aby każda z uczestniczek, od początkujących po bardziej zaawansowane, wyniosła z niego wartościową wiedzę. Główną intencją twórców jest pokazanie, że AI to niezwykle użyteczne narzędzie, które może usprawnić działania w zakresie sprzedaży, marketingu, analizy danych czy ogólnego zarządzania. Kongres ma zasięg krajowy i jest otwarty dla kobiet ze wszystkich stron Polski.

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Jakie atrakcje przygotowano podczas kongresu AI dla kobiet?

Największy nacisk położono na aspekt praktyczny. Podczas dwóch dni kongresu, panie będą mogły uczestniczyć w panelach odbywających się na ośmiu odrębnych scenach. W agendzie znalazły się m.in. praktyczne warsztaty, panele dyskusyjne, masterclassy oraz Live Case Solving, gdzie eksperci wspólnie z uczestniczkami będą na bieżąco rozwiązywać rzeczywiste wyzwania biznesowe. Swoją wiedzą podzieli się ponad 80 doświadczonych praktyków, którzy każdego dnia wykorzystują sztuczną inteligencję w korporacjach. Wszystkie prelekcje odbywające się w Warszawie zakończą się wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Co istotne, event w Pałacu Kultury i Nauki będzie miał również formę online. Każda z uczestniczek dostanie ponadto stały dostęp do nagrań VOD, co pozwoli na odtworzenie materiału z poszczególnych modułów.

OCTO Foundation uczy sztucznej inteligencji. Zero technologicznego żargonu

Kongres OCTO AI to pierwszy krok w edukacyjnej misji OCTO Foundation, której nadrzędnym celem jest stworzenie kompleksowej platformy wspierającej rozwój zawodowy kobiet. Założeniem jest ukształtowanie środowiska, w którym wiedza o nowoczesnych technologiach przekazywana jest w sposób przejrzysty i przystępny, unikając hermetycznego żargonu. Jak podkreśla prezes OCTO Foundation, Blanka Jolanta Bednarkiewicz, zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy jest w Polsce bardzo duże.

W Polsce jest wiele szkoleń z dziedziny sztucznej inteligencji, lecz są one skierowane do bardzo hermetycznego i męskiego grona. Stworzyłyśmy OCTO AI dlatego, że jako kobiety potrzebujemy przestrzeni bez technologicznego żargonu podawanego w języku angielskim, gdzie ludzie w garniturach rozmawiają głównie między sobą. To nie jest przestrzeń, w której kobiety budują realne kompetencje i pewność siebie. Stworzyłyśmy OCTO AI, bo kobiety potrzebują miejsca zaprojektowanego dla nich - praktycznego, dostępnego i skupionego na umiejętnościach, które można od razu wykorzystać w pracy i biznesie. To kobieca przestrzeń do nauki, jednoczenia się, wspierania, działania i rozwoju.

Reasumując, wrześniowe spotkanie poświęcone sztucznej inteligencji ma być nie tylko zbiorem prezentacji, ale w głównej mierze przestrzenią, gdzie panie zbudują pewność siebie i twarde kompetencje, niezbędne w świecie zdominowanym przez innowacyjne technologie.