Tragiczny wypadek na Bielanach. Kobieta nie przeżyła

Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-08-25 12:26

Tragiczny wypadek na warszawskich Bielanach. Podczas manewru cofania śmieciarki, pojazd śmiertelnie potrącił stojącą za nim kobietę. Na miejscu działa już policja i prokuratura.

Jak ustalił „Super Express”, do zdarzenia doszło na terenie drogi wewnętrznej, przy ul. Kochanowskiego na warszawskich Bielanach. Policja potwierdziła te doniesienia. Zgłoszenie otrzymali oni o godz. 10.55.

- Na miejscu działają już służby. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas manewru cofania śmieciarki, z nieznanych powodów za pojazdem znalazła się kobieta. Maszyna ją przejechała. Ofiara zginęła na miejscu - dodaje mł. asp. Paweł Chmura z biura prasowego KSP.

Służby nie podają w jakim wieku była zmarła kobieta. Oględziny nadzoruje prokurator.

Wypadek na ul. Nadwiślańskiej
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