Tragiczny wypadek na Bielanach. Kobieta nie przeżyła

Jak ustalił „Super Express”, do zdarzenia doszło na terenie drogi wewnętrznej, przy ul. Kochanowskiego na warszawskich Bielanach. Policja potwierdziła te doniesienia. Zgłoszenie otrzymali oni o godz. 10.55.

- Na miejscu działają już służby. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas manewru cofania śmieciarki, z nieznanych powodów za pojazdem znalazła się kobieta. Maszyna ją przejechała. Ofiara zginęła na miejscu - dodaje mł. asp. Paweł Chmura z biura prasowego KSP.

Służby nie podają w jakim wieku była zmarła kobieta. Oględziny nadzoruje prokurator.