Jeden dzień zamiast tygodni w kalendarzu. Impact Leading Minds ogłasza agendę pierwszej edycji

– Dziś nie brakuje informacji. Brakuje czasu, skupienia i kontekstu, żeby zobaczyć, jak geopolityka, demografia, technologia i biznes wpływają na siebie nawzajem. Te procesy dzieją się jednocześnie, choć nadal zbyt często analizujemy je osobno – mówi Krystian Wolak, twórca Impactu. – Impact Leading Minds powstał po to, by ten kontekst zbudować. Nie chcemy dokładać uczestnikom kolejnego raportu. Chcemy skrócić drogę od informacji do decyzji – dodaje.

Impact Leading Minds obejmuje blisko pięć godzin rozmów na głównej scenie oraz trzygodzinną, kameralną część wieczorną. Jego rdzeniem – i jednocześnie wyróżnikiem – jest rozbudowany networking. Format kondensuje w jednym dniu to, co w zwykłym trybie wymagałoby wielu spotkań i tygodni dopasowywania kalendarzy.

Część dzienną otworzy rozmowa o budowaniu własnej drogi do mistrzostwa. Kolejne punkty programu będą poświęcone geopolityce, demografii, energetyce i przyszłości europejskiego wzrostu. Zwieńczeniem będzie spotkanie z mistrzynią olimpijską Lindsey Vonn: o odporności, odwadze zaczynania od nowa i podejmowaniu decyzji, gdy stawka jest najwyższa. Część wieczorna została przygotowana z myślą o osobach z najwyższych szczebli zarządzania oraz zaproszonych gościach. Jej formuła będzie nawiązywać do spotkań znanych z poznańskiej edycji Impactu – mniej formalnych, skoncentrowanych na rozmowie i kontynuacji najważniejszych wątków dnia. Uzupełni ją dyskusja z udziałem czołowych redaktorów światowych mediów – rzadka okazja, by szerzej spojrzeć na Polskę oraz środowisko informacyjne i dostrzec to, co z krajowej perspektywy łatwo przeoczyć.

Od baroku i breakdance’u do granic Europy

Opera i breakdance rzadko spotykają się w jednym życiorysie. Jakub Józef Orliński nie wybrał między nimi – zbudował międzynarodową karierę, pozostając wierny obu. W rozmowie „Barok spotyka breakdance. Jak zbudować własną scenę” opowie o pracy i konsekwencji potrzebnych nie tylko do osiągnięcia mistrzostwa, ale też do utrzymania się na najwyższym poziomie. Jego historia będzie punktem wyjścia do rozmowy o budowaniu marki osobistej bez podążania gotową ścieżką – i o tym, jak przekuć własną odrębność w rozpoznawalność, nie tracąc jej wraz ze wzrostem skali i oczekiwań.

W programie znajdzie się także keynote Joanny Chmury. Osobną perspektywę wniesie Andrzej Stasiuk. W rozmowie „Gdzie kończy się Europa?”, prowadzonej przez Sławomira Sierakowskiego, pisarz przyjrzy się rzeczywistości, która znika szybciej, niż zdążymy ją nazwać – oraz temu, co jej przemiany mówią o współczesnej Europie.

Rozmowy ze sceny będzie można kontynuować w przestrzeni Impact Bookstore. Z uczestnikami spotkają się tam autorzy obecni w programie wydarzenia: Andrzej Stasiuk, Ivan Krastev i Joanna Chmura.

Świat, który przestał być przewidywalny

Jednym z najmocniejszych wątków dnia będzie pytanie o miejsce Europy w zmieniającym się układzie sił. W rozmowie „Europa po Ameryce: kto teraz ustala reguły” Ivan Krastev – politolog, przewodniczący Centrum Strategii Liberalnych w Sofii i stały współpracownik Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu – porozmawia z Martinem Sandbu z „Financial Times”.

Wątek rozwinie dyskusja „Odporna Europa: bezpieczeństwo i przyszłość europejskiego sąsiedztwa”. Wśród jej uczestników znajdą się Galip Dalay z Chatham House i Uniwersytetu Oksfordzkiego, Linas Kojala z litewskiego Geopolitics and Security Studies Center i burmistrz Barcelony Jaume Collboni.

Od europejskich ambicji do inwestycji

Ivan Krastev wróci na scenę także w dyskusji „Nowy rozdział europejskiego wzrostu”, w której obok niego wystąpią Agnieszka Gajewska, CEO PwC w Europie Środkowo-Wschodniej, oraz Jan Goetz – fizyk kwantowy, CEO i współzałożyciel IQM Quantum Computers.

Gajewska kieruje regionalną strukturą PwC obejmującą 27 krajów i 13 tys. specjalistów. Wcześniej odpowiadała za strategię wzrostu i rozwój rynkowy firmy w regionie, a na poziomie globalnym kierowała siecią Government & Public Services. Goetz doktoryzował się z nadprzewodzących obwodów kwantowych na Uniwersytecie Technicznym w Monachium, a dziś kieruje firmą projektującą i dostarczającą komputery kwantowe oparte na tej technologii. Technologie kwantowe przestają być wyłącznie domeną laboratoriów. Ich potencjał obejmuje symulacje molekularne i materiałowe, optymalizację złożonych systemów oraz kryptografię, a ich rozwój stał się elementem rywalizacji o inwestycje, kompetencje i suwerenność technologiczną.

Zestawienie tych doświadczeń pozwoli spojrzeć na europejski wzrost jako na proces kształtowany przez geopolitykę, przekładany na polityki publiczne i strategie inwestycyjne, a następnie weryfikowany przez zdolność do tworzenia i skalowania strategicznych technologii.

Zanim nowa fabryka, centrum danych czy osiedle przejdą z planów do realizacji, trzeba rozstrzygnąć kwestię, której nie da się ominąć: skąd popłynie potrzebna im energia. Jej dostępność coraz częściej wyznacza tempo inwestycji i przestrzeń do dalszego wzrostu. O wyborach stojących dziś przed polską energetyką Grzegorz Onichimowski, prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., porozmawia z Jakubem Wiechem – analitykiem, dziennikarzem oraz twórcą projektu elektryfikacja.eu – podczas fireside chatu „Rekarbonizacja czy elektryfikacja? O przyszłości polskiej energetyki”.

Rozmowy pokażą, że europejskie bezpieczeństwo, energetyka i wzrost gospodarczy nie są odrębnymi tematami. Zależności między nimi przekładają się bezpośrednio na decyzje inwestycyjne oraz strategie firm i instytucji w regionie.

Demografia, która już zmienia bilanse

Demografia rzadko trafia na czołówki serwisów, choć już dziś zmienia rynek pracy, finanse publiczne i strukturę konsumentów. Według OECD między 2024 a 2050 rokiem liczba osób w wieku 15–64 lat w Polsce może zmniejszyć się z 24,8 do 19,8 mln.

W dyskusji „Świat, w którym jest nas mniej” Francesco Billari, rektor Uniwersytetu Bocconi i jeden z czołowych europejskich badaczy zmian ludnościowych, spotka się z Martą Życińską z Mastercard i Agnieszką Chłoń-Domińczak ze Szkoły Głównej Handlowej. Rozmowę poprowadzi Katarzyna Dębek z „Forbes Polska”.

Ta rozmowa pozwoli przełożyć prognozy na konkretne decyzje dotyczące pracowników, strategii wzrostu, usług publicznych i inwestycji – na etapie, na którym zmianę można jeszcze wyprzedzić, a nie tylko na nią reagować.

Odporność i odwaga zaczynania od nowa

Finał głównej sceny będzie należał do Lindsey Vonn – jednej z najbardziej utytułowanych narciarek alpejskich w historii. Mistrzyni olimpijska, trzykrotna medalistka igrzysk, czterokrotna triumfatorka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i zwyciężczyni 84 zawodów Pucharu Świata będzie bohaterką fireside chatu „Jak wygrywać nie tylko na stoku: o odporności i odwadze zaczynania od nowa”. Rozmowę poprowadzi Piotr Kraśko.

Presja, ryzyko i powroty po kontuzjach to doświadczenia bliskie również tym, którzy biorą odpowiedzialność za zespół, firmę lub instytucję. Jej historia stawia pytanie znacznie szersze niż sport: co zrobić, kiedy dotychczasowy plan przestaje działać i trzeba jeszcze raz zbudować własną przewagę? W finale tej części wydarzenia wątek odporności, powracający przez cały dzień, zyska najbardziej osobisty wymiar.

Światowe redakcje przy jednym stole

Po części dziennej Impact Leading Minds zmieni formułę, a wieczorny program przeniesie się do węższego grona. Podczas kolacji odbędzie się moderowana dyskusja z udziałem czołowych redaktorów światowych mediów: Jonathana Greenbergera z POLITICO, Marion Horn z BILD-a oraz Willa Martina z Business Insidera. Rozmowę poprowadzi Bartosz Węglarczyk z Onetu.

Spotkanie zestawi perspektywy redakcji o różnych profilach i modelach działania. Jednym z punktów odniesienia będzie spojrzenie z zewnątrz – także na Polskę i jej obecność w międzynarodowym obiegu informacji. To rozmowa o branży medialnej, ale również o środowisku informacyjnym, w którym liderzy biznesu i administracji podejmują dziś decyzje.

The Power of Insight

Impact Leading Minds to nowy format twórców Impactu, który 2 września 2026 r. zadebiutuje w Nowym Teatrze w Warszawie (ul. Madalińskiego 10/16) pod hasłem „The Power of Insight”. Wyrasta z blisko dekady doświadczeń Impactu w Poznaniu, ale ma inną dynamikę: jeden dzień, dwie uzupełniające się części i większy nacisk na bezpośredni dialog i wymianę doświadczeń. Impact w Poznaniu pozostaje miejscem szerokiej debaty i dużej skali. Impact Leading Minds tworzy przestrzeń dla rozmów, które trudno odbyć w biegu dużego wydarzenia.

Wydarzenie zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnie 500 uczestnikach – liderach kształtujących przyszłość biznesu, administracji, nauki, technologii i kultury. Ograniczona skala stworzy warunki do bezpośrednich rozmów ze speakerami oraz wymiany doświadczeń między uczestnikami.

Do inauguracyjnej edycji pozostało niewiele ponad dwa tygodnie, a pula miejsc dostępnych w otwartej sprzedaży jest ograniczona. Bilety oraz szczegółowa agenda wydarzenia dostępne są na stronie impactleadingminds.com