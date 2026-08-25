Magda Gessler dołączy do "Tańca z Gwiazdami"?! Nie mówi "nie". Taniec jest jej pasją!

Magda Gessler uwielbia tańczyć! Pojawi się w "Tańcu z Gwiazdami"?

Magda Gessler to jedna z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Znana z wyjątkowej osobowości restauratorka stała się niemal ikoną stylu, smaku i ogromnego dystansu! Sławę przyniósł jej program "Kuchenne rewolucje", który doczekał się już 32. sezonów! Kuchnią zajmuje się nie tylko w telewizji. Jest właścicielką kilku popularnych restauracji oraz autorką książek kucharskich. Regularnie pojawia się w mediach, dzieląc się swoją pasją do gotowania.

Nie wszyscy wiedzą, że wielką pasją Magdy Gessler jest... taniec! W żyłach restauratorki płynie gorąca krew, nie dziwi więc, że szczególnie bliski jej sercu jest taniec latynoski. Gdy tylko nadarzyła się ku temu okazja, wprost zapytaliśmy ją o potencjalny udział w "Tańcu z Gwiazdami". Okazuje się, że gwiazda "Kuchennych rewolucji" chętnie zawirowałaby na parkiecie, ale... dwadzieścia lat temu!

Bardzo chętnie, ale dwadzieścia lat temu - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

Magda Gessler wyznała również, że producenci wielokrotnie zachęcali ją do udziału w tanecznym show. Nigdy się jednak na to nie skusiła.

Kocham tańczyć. Gdybym nie gotowała, nie malowała, to myślę, że bym tańczyła. Mam kota! - dodała.

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"Taniec z Gwiazdami": Magda Gessler zastąpi Ewę Kasprzyk?!

Przy okazji zdradziła, że ma słabość do jednego z byłych tancerzy programu - Michała Danilczuka. Co więcej, ma wrażenie, że to ona mogłaby go czegoś nauczyć!

Ubóstwiam Michała Danilczuka. Mam czasami wrażenie, że chciałabym go nauczyć tańczyć. To jest bardzo odważne co mówię, dlatego że on ma styl tańca angielskiego, a jednak jestem latino. Mniej nerwowo, bardziej miękko, ale jest to osobowość, która mnie kręci - przyznała z uśmiechem restauratorka.

Skoro Magda Gessler nie pojawi się na parkiecie, to może zasiądzie za stołem jurorskim? Jesienią do "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" nie wróci bowiem Ewa Kasprzyk (69 l.). Na razie nie wiadomo, kto zastąpi aktorkę. Nie jest tajemnicą, że wiele osób chętnie zobaczyło na jej miejscu właśnie Magdę Gessler.

Co na to sama zainteresowana? Na pytanie naszej dziennikarki odpowiedziała jedynie skinięciem ramion i tajemniczym: "nic nie mówię". Myślicie, że coś jest na rzeczy?

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