Agnieszka Perepeczko zachwycona restauracją Magdy Gessler. "Kołduny leprze niż se*s"

Agnieszka Fitkau-Perepeczko wpadła do Polski na wakacje

Agnieszka Fitkau-Perepeczko (84 l.) na początku lat 70. rozpoczęła karierę aktorską. Jej charakterystyczna uroda i charyzma szybko przyciągnęły uwagę fotografów oraz uwagę niezapomnianego Marka Perepeczko. Gdy piękna modelka otrzymała szansę na wyjazd do Australii, nie wahała się za długo. Na początku lat 80. na stałe zamieszkała w Melbourne.

Nie zapomina jednak o ojczyźnie. Agnieszka Fitkau-Perepeczko regularnie wraca do Polski, gdzie bierze udział w branżowych wydarzeniach, a na pewien czas nawet wróciła do "M jak miłość". Aktorka aktywnie działa również w sieci, gdzie dzieli się swoimi, często bardzo barwnymi, przemyśleniami.

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Agnieszka Fitkau-Perepeczko zachwycona kuchnią Magdy Gessler

Tegoroczne wakacje postanowiła spędzić w Polsce w towarzystwie rodziny. Podczas pobytu w Warszawie postanowiła zajrzeć do restauracji Magdy Gessler (73 l.) "U Fukiera". Kuchnia gwiazdy TVN-u zrobiła na niej tak ogromne wrażenie, że postanowiła poświęcić jej kilka postów! Pokusiła się nawet na stwierdzenie, że kołduny od Fukiera są... lepsze niż sex.

Magda Galore! Kołduny lepsze niż sex! W piękny letni sierpniowy wieczór wybraliśmy się rodzinnie do Fukiera... zjeść małą romantyczną kolacyjkę, która niepostrzeżenie zamieniła się w orgię smaków na poziomie światowym. Że też człowiek jest taki łakomy i oczy mu świecą w oczekiwaniu na ten wspaniały teatr smakówNo ale Kochani Państwo wiem, że jestem... łakoma... nienasycona... ale umiem docenić najlepsze smaki życia, a w tym też jedzenie... - zachwycała się aktorka na początku długiego wpisu.

W dalszej części niczym rasowa krytyczka kulinarna rozpisywała się nad kolejnymi daniami! Na jej wpis natrafiła sama zainteresowana. Wpis koleżanki z show-biznesu bardzo ją ucieszył. Trudno się dziwić!

Agnieszka!!! Dziękuję za cudowne słowa Restauracja U Fukiera…to niezwykle miłe że ktoś doceni to, nad czym pracuje od 35 lat!! Pięknie, szczerze od serca. Ta relacja wiele dla mnie znaczny. Stworzona z czułością do piękna, miłością do kuchni - odpisała jej wzruszona Magda Gessler.

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"Dlaczego wy trujecie ludzi?" Szalony quiz o Magdzie Gessler i "Kuchennych Rewolucjach" Pytanie 1 z 10 Jeśli jesteście fanami "Kuchennych rewolucji", to na pewno wiecie, że Magda Gessler uwielbia: Lubczyk Frytki Cappuccino Następne pytanie