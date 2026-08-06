Tak Magda Gessler bawiła się na zamkniętej imprezie. Mamy zdjęcia z otwarcia jej nowej restauracji

Magda Gessler stawia na polską kuchnię z nowoczesnym twistem

Czego się dotknie, zamienia w złoto i ucztę dla podniebienia. Magda Gessler otwiera nową restaurację Natura, która już pierwszego dnia przeżywała prawdziwe oblężenie miłośników dobrej kuchni. Ludzie czekali na stolik nawet do kilku godzin, a restauracja otwarta była do ostatniego klienta. Ale nie ma się czemu dziwić, gwiazda TVN-u znana jest z tego, że jest mistrzynią gastronomi. A co ma do powiedzenia na temat swojego nowego "dziecka"?

Jest to restauracja moja, która jest wyprowadzona z kuchni tradycyjnej polskiej – tej przedwojennej, ale z twistem młodego kucharza, który bardzo lubi tworzyć, jak wszyscy teraz, ale jest zbudowany tradycją polskiej kuchni i swoją nieograniczoną wyobraźnią. Ten melanż wydaje się być idealny. Znajdujemy te idealne rozwiązania dla kuchni polskiej. Nie są one jednymi z miliona, są wyjątkowe, podane wyjątkowo. Są prawdziwki, jest dziczyzna, jest pasztet z dziczyzny. Jest klasyka, jest strogonow. Są genialne desery. Ogólnie polska kuchnia, ale z nowoczesnym twistem

- mówi "Super Expressowi".

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Nad menu pracowali przez dwa miesiące

Magda Gessler nie ukrywa, że długo przygotowywała menu, które jest serwowane gościom.

Siedzieliśmy nad nim dwa miesiące, gotowaliśmy razem. Z Piotrem byłam codziennie na telefonie i co tydzień na kuchni. Jak robiłam "Kuchenne rewolucje", to on wpadał do mnie. Jak ja byłam blisko Podhala, to ja wpadałam do niego. Robiliśmy, co mogliśmy, żeby być jak najbliżej. Potem było jedno testowanie, drugie testowanie. Jest co jeść, ale inaczej. Bardzo tradycyjnie, ale lekko, z tym twistem szefa kuchni - Piotra Bińczyckiego

- zachęca gwiazda.

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Była córka, zięć i taneczna zabawa

Kilka dni temu odbyło się uroczyste otwarcie restauracji dla przyjaciół i zaproszonych gości. Wśród nich nie zabrakło córki Magdy Gessler, Lary Gessler, oraz jej męża. Wieczór upłynął w swobodnej atmosferze – restauratorka bawiła się na parkiecie z przyjaciółmi, a do tańca porwał ją także zięć

Już następnego dnia nowe menu mogli przetestować fani Magdy Gessler. Choć oficjalne otwarcie restauracji zaplanowano na 11 sierpnia, lokal od początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Od wtorku będzie już dostępny dla wszystkich gości.

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