Magda Gessler zakochana jak nastolatka. Buziaczki i trzymanie za ręce. Tak z mężem okazuje sobie czułość

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-07-16 5:30

Magda Gessler 10 lipca skończyła 73 lata. Z tej okazji z Kanady do Polski przyleciał jej mąż Waldemar i to właśnie z nim spędziła ten wyjątkowy czas. Jak dowiedział się "Super Express" ukochany zabrał ją na urodzinowy wypad w góry. To jednak nie koniec atrakcji. Zakochani celebrowali także po powrocie do Warszawy. Wraz z przyjaciółmi spotkali się w restauracji, przed którą nie szczędzili sobie czułości.

Magda Gessler świętowała urodziny z ukochanym

Urodziny Magdy Gessler były wyjątkowe. Specjalnie dla niej zza oceanu do Polski wrócił jej ukochany Waldemar Kozerawski. Mężczyzna na co dzień pracuje jako lekarz w Toronto, ale udało mu się znaleźć czas dla wybranki. Zorganizował krótki i romantyczny wyjazd w góry. Gdy wrócili do stolicy, udali się na kolację do eleganckiej restauracji. Obiektywy aparatów uchwyciły wyjątkowo romantyczny moment. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach zamieszczonych w galerii w tym artykule, Gessler i Kozerawski pocałowali się chwilę po wyjściu z prywatnej taksówki. Waldemar dbał też o komfort ukochanej i niósł jej torebkę i sweterek.

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Luksusowa kolacja z przyjaciółmi

Nie było to jednak romantyczna kolacja we dwoje. Do celebracji urodzin gwiazdy programów "Kuchenne rewolucje" i "MasterChef" dołączyli znajomi. Jak udało się nam dowiedzieć, jedną z osób była Marcysia, z którą Magda Gessler przyjaźni się od kilkudziesięciu lat. Kobiety przytuliły się na pożegnanie po wyjściu z restauracji. Nie ma wątpliwości, że restauratorka może liczyć na pamięć najbliższych. Nie bez powodu. Nasz informator mówi, że Magda stara się im poświęcać dużo czasu, ponieważ przyjaciele są dla niej bardzo ważni i chce dbać o te relacje. 

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Magda Gessler skończyła 73 lata 

Magda Gessler urodziła się w 1953 roku w Komorowie. Gwiazda telewizji i gastronomii obchodziła 73. urodziny w piątek, 10 lipca. Uważa, że wiek nie jest ważny. 

Wydaje mi się, że wiek nie powinien istnieć pod nazwiskiem każdej osoby, a tylko jego wyglądu, ]...] energii, pasji, stosunku do świata. Likwiduje się plany tej osoby, ponieważ: 'Ma tyle lat, to już jest do lamusa'. Absolutnie się z tym nie zgadzam - mówiła jakiś czas temu w wywiadzie dla Plejady.

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