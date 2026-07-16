Magda Gessler zakochana jak nastolatka. Buziaczki i trzymanie za ręce. Tak z mężem okazuje sobie czułość

Magda Gessler świętowała urodziny z ukochanym

Urodziny Magdy Gessler były wyjątkowe. Specjalnie dla niej zza oceanu do Polski wrócił jej ukochany Waldemar Kozerawski. Mężczyzna na co dzień pracuje jako lekarz w Toronto, ale udało mu się znaleźć czas dla wybranki. Zorganizował krótki i romantyczny wyjazd w góry. Gdy wrócili do stolicy, udali się na kolację do eleganckiej restauracji. Obiektywy aparatów uchwyciły wyjątkowo romantyczny moment. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach zamieszczonych w galerii w tym artykule, Gessler i Kozerawski pocałowali się chwilę po wyjściu z prywatnej taksówki. Waldemar dbał też o komfort ukochanej i niósł jej torebkę i sweterek.

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Luksusowa kolacja z przyjaciółmi

Nie było to jednak romantyczna kolacja we dwoje. Do celebracji urodzin gwiazdy programów "Kuchenne rewolucje" i "MasterChef" dołączyli znajomi. Jak udało się nam dowiedzieć, jedną z osób była Marcysia, z którą Magda Gessler przyjaźni się od kilkudziesięciu lat. Kobiety przytuliły się na pożegnanie po wyjściu z restauracji. Nie ma wątpliwości, że restauratorka może liczyć na pamięć najbliższych. Nie bez powodu. Nasz informator mówi, że Magda stara się im poświęcać dużo czasu, ponieważ przyjaciele są dla niej bardzo ważni i chce dbać o te relacje.

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Magda Gessler skończyła 73 lata

Magda Gessler urodziła się w 1953 roku w Komorowie. Gwiazda telewizji i gastronomii obchodziła 73. urodziny w piątek, 10 lipca. Uważa, że wiek nie jest ważny.