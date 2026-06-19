Drożdżówka z poziomkami za niemal 60 złotych? Magda Gessler miażdży pomysł

Magda Gessler ocenia poziomianki i nie przebiera w słowach

Słynna kreatorka smaku nie miała najmniejszej litości dla twórców niezwykle kosztownych poziomianek. Gdy dotarła do niej informacja, że za drożdżówkę z leśnymi owocami trzeba zapłacić niespełna 60 złotych, nie kryła swojego wzburzenia. Prowadząca program "Kuchenne rewolucje" jasno zakomunikowała, że dzikie truskawki absolutnie nie zdają egzaminu jako przetworzony farsz do tradycyjnych, pieczonych słodkości.

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Zrobienie drożdżówki z poziomkami jest kryminałem. Dlatego, że poziomki to jest jedyny owoc, z którego się w zasadzie nie robi konfitur. Najwyżej się je łączy z cukrem i się bardzo mocno je ubije, zamyka w słoiku. Musi mieć bardzo dużo cukru, żeby zakonserwować smak poziomek - wyjaśnia jurorka "MasterChefa" w rozmowie z Adrianem Rybakiem z ESKI.

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Poziomki na drożdżówkach psują się błyskawicznie

Znaczna część lokali gastronomicznych omija problem konfitury, serwując wypieki udekorowane surowymi owocami ułożonymi na wierzchu ciasta. Według ekspertki kulinarnej taka metoda obróbki również jest z góry skazana na porażkę, zwłaszcza w sytuacji, gdy słodka przekąska leży na sklepowej ladzie dłużej niż dobę lub zostaje dodatkowo oprószona warstwą cukru pudru.

To jest bardzo specyficzny smak i one są drogie, bo praktycznie można je tylko zatrzymać, ten ich smak jednego dnia, jednej nocy i potem już przestaje on być taki, jaki jest. Jest to jedyny smak, który najbardziej przypomina zapach owoców egzotycznych, takich jak mango, marakuje. Ja używam je tylko świeże i w świeżej postaci, nie przerobionej do tortów, do babeczek, ale one są świeże, niczym nie pokryte - tłumaczy nam Magda Gessler. - Sam owoc wygrywa. Manipulacja poziomką jest bardzo ryzykowna - dodaje.

Dlaczego poziomianki i jagodzianki osiągają tak wysokie ceny?

Co ciekawe, sama kwota, jaką należy obecnie uiścić za takie luksusowe rarytasy, nie robi na gwieździe telewizji absolutnie żadnego wrażenia. Restauratorkę bulwersuje wyłącznie bezsensowne marnowanie potencjału tak delikatnych owoców poprzez ich złą obróbkę. Ekspertka zaznaczyła jednocześnie, że miłośnicy leśnych smaków muszą mocniej trzymać się za portfele, ponieważ w trwającym sezonie tradycyjne jagodzianki również będą wiązały się z ogromnym wydatkiem.

To zależy od rynku. W tym roku na przykład poziomki są po 70 złotych kilogram. Ja robię to, co robię zawsze. Robię najlepszy produkt, w najlepszym wydaniu, bez oszczędzania - mówi Gessler w wywiadzie z ESKĄ.