Joanna Jabłczyńska pokazała ciało w bikini. Do tego całkowicie bez makijażu!

Joanna Jabłczyńska od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji. Widzowie pamiętają ją jeszcze z czasów dziecięcych występów w programie "Tik-Tak" i z zespołu Fasolki. Później przyszedł czas na wielką aktorską karierę, a szczególne miejsce w dorobku gwiazdy zajmuje rola Marty Hoffer w "Na Wspólnej". Aktorka przez lata udowodniła jednak, że nie zamierza ograniczać się wyłącznie do show-biznesu. Z powodzeniem rozwija również karierę prawniczą, a kiedy tylko może, ucieka od wielkomiejskiego zgiełku. W mediach społecznościowych chętnie pokazuje swoje życie z dala od czerwonych dywanów i eleganckich stylizacji

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Tak Joanna Jabłczyńska odpoczywa na wakacjach. Bikini, kapelusz i zero makijażu

Tym razem Jabłczyńska postanowiła podzielić się z obserwatorami wyjątkowo wakacyjnym nagraniem. Aktorka wskoczyła w dwuczęściowe, wzorzyste bikini, założyła słomkowy kapelusz i postawiła na absolutną naturalność. Nie było perfekcyjnego makijażu, wymodelowanej fryzury ani godzin spędzonych przed lustrem. Zamiast tego - słońce, relaks i pełen luz.

Jabłczyńska z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru zdradziła, że podczas odpoczynku obowiązują ją dość nietypowe zasady.

Zakaz używania kosmetyków do makijażu i szczotki do włosów. Oby szczoteczki do zębów nie zapomnieć - napisała pod nagraniem.

Aktorka najwyraźniej doskonale bawi się swoim urlopowym wizerunkiem. Zamiast przejmować się każdym detalem wyglądu, korzysta z chwili oddechu i pokazuje się fanom dokładnie taka, jaka jest. I właśnie ta naturalność po raz kolejny przypadła internautom do gustu.

Pod publikacją szybko pojawiły się komentarze zachwyconych obserwatorów. Fani zwracali uwagę zarówno na wakacyjny klimat nagrania, jak i wygląd aktorki. Nie zabrakło komplementów dotyczących jej stylizacji oraz charakterystycznego kapelusza.

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Zobacz naszą galerię: Tak Joanna Jabłczyńska odpoczywa na wakacjach. Bikini, kapelusz i zero makijażu

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