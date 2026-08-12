Cezary Żak ma radę dla Polaków. "Ranczo" edukuje!

Żak zdradza sekret "Rancza". Widzowie tego nie przeoczyli

Powrót "Rancza" po latach wzbudza ogromne emocje. Kultowy serial, który przez wiele sezonów gromadził przed telewizorami miliony widzów, już wkrótce ponownie zabierze publiczność do Wilkowyj. Cezary Żak, który przez lata wcielał się w podwójną rolę wójta i księdza, doskonale wie, na czym polega fenomen tej produkcji. W rozmowie z "Super Expressem" aktor wrócił do początków serialu i zdradził, że twórcy mieli świadomość, iż pokazywanie Polaków w krzywym zwierciadle może spotkać się z różnymi reakcjami. Jak się jednak okazało, widzowie nie tylko nie odwrócili się od "Rancza", ale pokochali jego bohaterów.

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Cezary Żak ma radę dla Polaków. "Przede wszystkim uczciwie żyć"

Cezary Żak przyznał, że Polacy nie zawsze lubią, gdy ktoś wytyka im błędy. W "Ranczu" takie zwierciadło pojawia się jednak bardzo wyraźnie. Mieszkańcy Wilkowyj są zabawni, czasami absurdalni, ale jednocześnie bardzo prawdziwi. Mimo obaw produkcja spotkała się z ogromną falą pozytywnych emocji. Zdaniem Żaka sukces "Rancza" nie jest jednak wyłącznie zasługą tego, że serial potrafił żartować z polskiej rzeczywistości. Ogromne znaczenie miał również scenariusz oraz obsada. Aktor podkreśla, że produkcja od początku była bardzo dobrze napisana i świetnie obsadzona.

To właśnie połączenie humoru, znakomitych aktorów i historii bliskich zwykłym ludziom sprawiło, że "Ranczo" stało się czymś więcej niż kolejnym serialem komediowym. Produkcja komentowała polską rzeczywistość, politykę, relacje międzyludzkie, ambicje i codzienne problemy. Żak zwrócił uwagę, że wielu widzów potrafiło znaleźć w serialowych historiach coś więcej.

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Mamy tych fanów od wielu, wielu lat. Tak, po pierwsze nie lubią - ale powinniśmy to robić, bo powinniśmy to lustro otwierać i pokazywać, jacy jesteśmy naprawdę. Po drugie, to jest tak dobrze napisany materiał i zawsze był i tak dobrze obsadzony przez właściwie wszystkich, bo to publiczność o tym mówi, że właściwie nie ma roli chybionej i to się świetnie ogląda. Większość ludzi naprawdę znajduje w tym scenariuszu i w tej historii wskazówki jak żyć. To jest bardzo życiowy serial, bardzo uniwersalny, opowiadający naprawdę o tym kraju bardzo ważne rzeczy - mówi "Super Expressowi" Cezary Żak.

W tym momencie padło pytanie, które doskonale pasowałoby do serialowego wójta: jak żyć? Odpowiedź Cezarego Żaka była zaskakująco prosta.

Uczciwie, przede wszystkim uczciwie żyć. Jeżeli wszystko, co robimy w naszym życiu jest zgodne z naszym sumieniem, to jest dobrze - wyznał "Super Expressowi" aktor.

A gdyby to pytanie padło do Piotra Kozioła? Odpowiedź byłaby bardzo podobna!

No to tym bardziej, to tym bardziej. Polityka watykańska jest naprawdę bardzo ważna i bardzo ciekawa i zawiła i tak dalej, więc na pewno biskup by tak samo odpowiedział - mówi nam Cezary Żak.

Rozmawiała Julita Buczek

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