Byliśmy na planie ostatnich odcinków "Rancza". Te wnętrza zaskakują luksusem!

"Ranczo": Niespodziewany gość na planie serialu

"Ranczo" to jeden z najpopularniejszych seriali w historii polskiej telewizji. Doczekał się dziesięciu sezonów, a ostatni został wyemitowany w 2016 roku. Co pewien czas wracały plotki o kontynuacji. Kilka miesięcy temu potwierdzono, że powstanie kolejna część. Ta wiadomość ucieszyła fanów produkcji. 9 czerwca rozpoczęły się zdjęcia do nowych odcinków.

Na plan powróciła niemal cała obsada aktorska oraz ekipa filmowa z reżyserem Wojciechem Adamczykiem. Z kolei scenariusz stworzył przed lat nieżyjący już Andrzej Grembowicz, główny scenarzysta "Rancza". Nad jego odświeżoną wersją pracował jego syn, Marcin Grembowicz.

Gwiazdy serialu chętnie dzieliły się w swoich mediach społecznościowych zdjęciami i nagraniami z planu. W poniedziałkowe popołudnie swoją relację niespodziewanie wrzucił Donald Tusk! Premier spotkał się m.in. z Cezarym Żakiem i Arturem Barcisiem.

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"Ranczo": Odwiedziliśmy plan serialu. Prace zmierzają ku końcowi

Dzień później na plan weszła ekipa "Super Expressu". Udało nam się zobaczyć, jak ekipa serialu pracuje nad ostatnimi odcinkami. Nie zobaczyliśmy jednak kultowej ławeczki czy dworku Lucy. Zamiast tego mogliśmy podziwiać luksusowe wnętrza podwarszawskiego pałacu w Jabłonnie.

Tego dnia na planie obecni byli Cezary Żak, Artur Barciś, Piotr Pręgowski, Ewa Kuryło, Grzegorz Wons, Wojciech Wysocki oraz Beata Olga Kowalska. Mogliśmy zobaczyć jak nad swoimi scenami pracują serialowy Czerepach i Wiesława Oleś - dyrektorka szkoły w Wilkowyjach, a późniejsza minister edukacji.

Jak udało nam się dowiedzieć zdjęcia do jedenastego sezonu "Rancza" dobiegają już końca. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na grudzień tego roku.

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