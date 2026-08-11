Céline Dion szykuje się do wielkiego powrotu. Przed koncertami uciekła na łono natury

Powrót legendy na scenę. Zbliża się rezydentura Céline Dion w Paryżu

Zbliżające się koncerty Céline Dion w Paryżu wywołały ogromne poruszenie, zarówno wśród miłośników jej talentu, jak i w całym przemyśle muzycznym. Wznowienie kariery przez legendarną artystkę, po przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi, to wydarzenie na skalę światową, które dowodzi jej niesamowitej wytrwałości. Dziesiątki tysięcy wejściówek na 26 występów we francuskiej stolicy sprzedały się błyskawicznie. Kanadyjska gwiazda wystąpi tam we wrześniu i październiku 2026 roku, a następnie w maju 2027 roku.

Relaks przed występami. Gwiazda ładuje baterie na łonie natury

Céline Dion nigdy nie kryła, że zmaganie się z niezwykle rzadkim schorzeniem neurologicznym, znanym jako zespół sztywnego człowieka, jest niesamowicie wymagające. Powodująca silne dolegliwości bólowe choroba zmusiła ją do przerwania intensywnej działalności scenicznej, o czym opowiadała w wielu wywiadach oraz w filmie dokumentalnym. 58-letnia gwiazda postanowiła jednak nie poddawać się dolegliwościom i walczyć o powrót do dawnego życia. Dla wielu jej fanów niezwykle ważnym wydarzeniem był występ podczas ceremonii otwarcia Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Zanim jednak ponownie zawita do tego miasta na serię swoich koncertów, artystka opublikowała zdjęcia z wypadu na łono natury. To, jak spędzała czas w otoczeniu pięknej przyrody, postanowiła pokazać w mediach społecznościowych.

"Znajdując piękno w najcichszych momentach" - napisała krótko Dion.

Céline Dion – droga do światowej sławy

Urodzona w 1968 roku gwiazda wychowała się w dużej rodzinie posługującej się językiem francuskim. Muzyka była zawsze obecna w jej rodzinnym domu, a pierwsze kroki na wielkiej scenie artystka stawiała jeszcze jako nastolatka w latach osiemdziesiątych. Przełomowym momentem okazało się zwycięstwo w Konkursie Piosenki Eurowizji w 1988 roku, które otworzyło jej drzwi do międzynarodowej kariery i hitów nagranych w języku angielskim. Z biegiem lat artystka stała się globalną supergwiazdą, sprzedając dziesiątki milionów albumów na całym świecie. Do jej największych, najbardziej rozpoznawalnych utworów należy kultowa piosenka "My heart will go on" z przebojowego filmu "Titanic" z 1997 roku. W życiu prywatnym jej wielką miłością był jej menadżer René Angélil. Para wzięła ślub w 1994 roku i trwała w związku małżeńskim aż do śmierci mężczyzny na chorobę nowotworową, 24 lata później. Doczekali się wspaniałych synów, którzy przyszli na świat dzięki metodzie in vitro.

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