Izabela Janachowska zdradziła płeć drugiego dziecka! "Czekamy na Ciebie"

Izabela Janachowska: Z "Tańca z Gwiazdami" do ślubnego imperium

Izabela Janachowska (39 l.) jest gwiazdą telewizji oraz ekspertką od ślubów i wesel. Z jej usług korzysta wiele osób z show-biznesu. Mało kto dziś pamięta, że swoją przygodę z mediami zaczynała jako tancerka w "Tańcu z Gwiazdami" w czasach, gdy program emitowany był na antenie TVN. Jej taneczną karierę przerwała kontuzja.

Prywatnie związana jest z Krzysztofem Jabłońskim. Starszy o 27 lat biznesmen dorobił się na produkcji świeczek. Jego majątek wart jest miliony. Małżonkowie w ubiegłym roku obchodzili dziesiątą rocznicę ślubu. Podczas organizacji ślubu Izabela Janachowska zainteresowała się tą branżą. Dzisiaj prężnie rozwija swoje ślubno-eventowe imperium. Do tego rozwija się jako prezenterka, blogerka czy youtuberka.

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Izabela Janachowska zdradziła płeć dziecka

W maju 2019 roku na świat przyszło pierwsze dziecko pary - syn Christopher Alexander. Już za niedługo ich rodzina znowu się powiększy! Kilka tygodni temu Janachowska zamieściła na swoim Instagramie nagranie, w którym podzieliła się radosną nowiną! "Czekamy na ciebie" - napisała gwiazda, a w filmiku pokazała zdjęcia USG. W komentarzach pod postem zaroiło się od gratulacji, w tym od znanych znajomych.

We wtorkowe popołudnie Izabela Janachowska zamieściła kolejne wideo. Tym razem postanowiła zdradzić płeć dziecka. Nie zdecydowała się na żaden internetowy trend. Zamiast tego opublikowała rodzinne nagranie z pikniki. Pod koniec filmiku Christopher Alexander otwiera gazetę z napisem "It's a boy".

Odliczamy dni do chwili, kiedy w końcu Cię poznamy… I kiedy po raz pierwszy spojrzymy Ci w oczy. Chris codziennie zastanawia się, czy będziesz odkrywać świat z taką samą ciekawością jak on. A my najbardziej czekamy na to, żeby zobaczyć, jakim człowiekiem się staniesz. Bo właśnie to jest dla nas najważniejsze. Czekamy na Ciebie, Synku

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